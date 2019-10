Adversarul Vioricăi Dăncilă în interiorul PSD a ajutat Opoziţia. Cum explică Paul Stănescu votul din Parlament

Liderul senatorilor PSD Cosmin Preda și senatorii social-democrați Paul Stănescu și Viorel Arcaș sunt cei trei parlamentari care s-au abținut la votul privind respingerea citirii moțiunii de cenzură în plenul reunit de miercuri, deși au fost prezenți în sală. De asemenea, deputatul PSD Andrei Pop s-a abținut la votul din plenul reunit. Ordinea de zi a ședinței a fost respinsă cu 194 împotrivă, 181 pentru, o abținere, iar trei nu au votat.

Cu toate acestea, Paul Stănescu, unul dintre parlamentarii PSD care au fost prezenți dar nu au votat, miercuri, a declarat că el, împreună cu Viorel Arcaș și liderul senatorilor PSD Cosmin Preda, au uitat să voteze "pentru" ordinea de zi și implicit pentru citirea moțiunii în Parlament. Prin urmare, PSD s-ar mai putea baza pe trei voturi, având 210 voturi și doar 23 de voturi necesare pentru a trece moțiunea de cenzură.

"Eu cu liderul de grup și domnul Arcaș, nu ne-am dat seama și am votat 'prezent' și atât, nu am votat 'pentru' din greșeală(...) Pur și simplu am greșit. Am votat 'prezent' și trebuia să votăm 'pentru' (...) am greșit" , a declarat senatorul PSD, Paul Stănescu, potrivit Mediafax. Stănescu a precizat însă că nu va vota moţiunea de cenzură.

Ulterior deciziei Birourilor Permanente Reunite, în plenul reunit al celor două Camere, Raluca Turcan (PNL) și Stelian Ion (PSD) au cerut amânarea votului pentru moțiune pentru ziua de luni, la ora 16.00.

După votul de miercuri din Parlament, PSD are 207 voturi de partea sa, fiind 181 de voturi astăzi "pentru" respingerea ordinii de zi și 26 de social- democrați absenți, iar moțiunea de cenzură are nevoie de 233 de voturi pentru a trece în Parlament. Așadar, celor de la PSD le lipsesc 26 de voturi pentru a putea respinge moțiunea de cenzură în Parlament.