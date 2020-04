Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a trimis în șomaj tehnic un număr de 220 de angajați în urma reducerii drastice a activității, în condițiile în care se mai operează o singură cursă regulată, spre Malmo (Suedia) de două pe săptămână, anunță MEDIAFAX.

Directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, că la nivelul instituției s-au minimizat costurile și s-a redus programul de lucru.

„Activitatea aeroportului clujean a fost redusă drastic, a ajuns cam la 1% față de ce era. Mai operează o singură cursă regulată a companiei Wizz Air spre Malmo (Suedia), de două ori pe săptămână, luni și vineri, precum și zboruri de coletărie și poștă. În aceste condiții, am minimizat costurile, am redus programul de lucru și am trimis în șomaj tehnic un număr de 220 de angajați pe perioada stării de urgență. Personalul aeroportului clujean a fost în prima linie în ceea ce privește sosirile din străinătate ale pasagerilor care au intrat în carantină sau autoizolare, muncind non-stop”, a spus Ciceo.

Potrivit acestuia, în momentul de față în cadrul aeroportului clujean mai lucrează 90 de persoane, în ture, asigurând activitatea care se mai desfășoară, inclusiv în timpul nopții sau la sfârșit de săptămână pentru zboruri SMURD sau la cerere.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj este al doilea aeroport al României după București-Otopeni și a înregistrat anul trecut 2,9 milioane de pasageri. Aeroportul asigura zboruri regulate spre 40 de destinații interne și externe, la care se adaugă zboruri cargo și chartere spre destinații turistice.