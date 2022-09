Afacerea BMW. Poliția Română răspunde criticilor: 'O achiziție legală, făcută în mod transparent'

Purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Georgian Dragan, a facut, marti seara, o serie de precizari referitoare la achizitia de masini pentru Politia Rutiera.

El a subliniat ca este vorba despre “O achizitie legala, facuta in mod transparent”.

“Caietul de sarcini a fost facut pentru nevoile politistilor de la Rutiera si autospecialele vor fi folosite de politistii de la Rutiera. Pe acele specificatii se incadreaza patru producatori auto, vorbim de o licitatie publica, accesibila oricarui cetatean al acestei tari. Ceilalti trei producatori auto au ales sa nu se inscrie la aceasta licitatie publica deschisa. Solicitari sunt de ani de zile, din partea politistilor din teren si chiar din partea politistilor sindicali, de a dota politistii de la Rutiera cu autovehicule performante, care sa raspunda nevoilor reale ale societatii din prezent”, a declarat Dragan la B1 TV.

El a subliniat faptul ca aceste autovehicule vor fi folosite pe drumurile nationale, pe drumurile judetene si pe drumurile expres.

“In cadrul acestui proiect, in afara de cele 300 de autospeciale, in prima faza, acordul-cadru fiind de minim 300 si maxim 600, mai avem de achizitionat si aparate pentru masurarea vitezei, astfel incat sa formeze un complet pe care politistii de la Rutiera sa-l foloseasca in activitatile de zi cu zi”, a spus Georgian Dragan.

“Romania se afla pe in loc fruntas in Europa la accindentele rutiere si la persoane decedate din accidente rutiere. Toate aceste achizitii de la Politia Romana, fie ca vorbim de autospeciale, fie ca vorbim de veste antiglont sau antiînjunghiere, fie ca vorbim de aparate radar, sunt in interesul cresterii calitatii mobilitatii Politiei Romane, Politiei Rutiere, in special, de aceasta data, pentru a putea oferi cetatenilor un serviciu politienesc de calitate”.

Purtatorul de cuvant al Politiei Romane a mai precizat: “Acelasi proiect de achizitie prevede ai achizitionarea de 250 de aparate radar tip pistol si 44 de aparate drug test pentru depistarea soferilor care conduc sun influenta substantelor psihoactive, avand in vedere faptul ca, la acest moment, este o reala problema in ceea ce priveste siguranta traficului rutier”.