Afacerile Grupului Bittnet au urcat cu 39% în primul semestru, la 55 milioane lei

Bittnet (BNET) raportează o cifră de afaceri consolidată de 55 milioane lei în prima jumătate a anului 2020, o creştere de 39% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată raportul financiar al grupului de companii de IT listat pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti.

Grupul a triplat marja brută, ajungând la 10,9 milioane lei, ceea ce a condus la un profit operaţional de 2,4 milioane lei în primele şase luni ale anului 2020.

Citește și: SURSE Cine l-ar putea înlocui pe Liviu Vasilescu la șefia Poliției Române

"Rezultatele din primele şase luni ale anului 2020 marchează cel mai bun semestru 1 de până în prezent şi confirmă afirmaţiile noastre din ultimii ani referitoare la potenţialul de dezvoltare al grupului Bittnet. Actuala pandemie de Covid-19 a demonstrat cât de importante au devenit activele digitale pentru economiile noastre. Reţelele şi conectivitatea, datele, inteligenţa artificială, abilităţile digitale de bază şi avansate susţin economiile şi societăţile noastre, permiţând continuarea muncii. La Bittnet Group, suntem mândri să fim facilitatori ai acestor tehnologii, ajutând numai în prima jumătate a acestui an, sute de companii locale să se adapteze la noua realitate mult mai digitalizată. Ne continuăm călătoria alături de clienţii noştri, mulţumiţi de rezultatele obţinute până acum şi optimişti în ceea ce priveşte viitorul”, a declarat Mihai Logofătu, CEO şi cofondator Bittnet Group.

Ambele divizii ale grupului au raportat creşteri semnificative ale veniturilor, precum şi a profitului operaţional în primul semestru din 2020. Divizia de Educaţie, care include Bittnet Training şi Equatorial, a înregistrat o cifră de afaceri de 6,1 milioane lei, +17% faţă de semestrul 1 din 2019 cu o marjă brută de 3,8 milioane lei, o creştere de 99% comparativ cu primele şase luni ale anului trecut. Astfel, Divizia de Educaţie a închis perioada de raportare cu 1 milion de lei în profit operaţional, o creştere cu 1,4 milioane lei faţă de semestrul 1 din 2019.

Citește și: Cozmin Gușă – jocul și mizele reale ale moțiunii: PNL și PSD vor forma, după alegeri, un Guvern de criză

Divizia de Tehnologie, reprezentată de Dendrio şi Elian, a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri cu 42% faţă de anul precedent, închizând primele şase luni cu vânzări de 49 milioane lei. Marja brută a companiilor de integrare IT&C a crescut cu 265%, până la 7,15 milioane lei, iar profitul operaţional a crescut cu 4,7 milioane lei, ajungând la 1,4 milioane lei.

"Ţinând cont de rezultatele istorice, a doua jumătate a anului este, de obicei, semnificativ mai bună decât prima, datorită sezonalităţii bugetelor şi a tiparelor cheltuielilor din sectorul IT&C. Mai mult, am observat multe tendinţe noi care pot contribui la creşterea noastră în a doua jumătate a anului: nevoia crescută de digitalizare a afacerilor de toate formele şi dimensiunile, necesitatea dezvoltării abilităţilor digitale în rândul populaţiei din România dar şi cererea tot mai mare pentru cursuri de reconversie profesională pentru persoanele care caută o carieră mai stabilă în domeniul IT. Astfel, ne aşteptăm în a doua jumătate a anului la o creştere a veniturilor cu aproximativ 50% comparativ cu rezultatul din primele şase luni ale acestui an”, a declarat Cristian Logofătu, cofondator Bittnet Group.

În linie cu rezultatele din ultimii 13 ani de activitate, conducerea estimează ca grupul să înregistreze în semestrul 2 aproximativ 60% din cifra de afaceri a anului 2020. Se aşteaptă ca veniturile globale pentru întregul an 2020 ale Bittnet Group vor ajunge la 125 milioane lei.

În ceea ce priveşte activitatea pe piaţa de capital, pe 3 iunie 2020 Bittnet Group s-a transferat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, după cinci ani pe piaţa AeRO. În urma transferului, lichiditatea zilnică a acţiunilor BNET aproape s-a dublat. În ciuda volatilităţilor de pe pieţele internaţionale şi cea locală din prima jumătate a anului 2020, evoluţia grupului pe piaţa de capital a adus acţionarilor în prima parte a acestui an un câştig de 17% comparativ cu o pierdere de aproximativ 10% înregistrată de indicele BET-TR. În acelaşi timp, acţionarii care au participat la operaţiunea de majorare de capital derulată în perioada martie-aprilie 2020, au înregistrat un randament de aproape 52% până la sfârşitul primului semestru al anului curent.

Citește și: SURSE Cine l-ar putea înlocui pe Liviu Vasilescu la șefia Poliției Române

Bittnet a fost fondată în 2007 la Bucureşti, de către fraţii Mihai şi Cristian Logofătu, ca o companie de training şi soluţii IT în România şi în străinătate. Astăzi, Bittnet este un grup de companii din domeniul IT din care fac parte următoarele branduri: Bittnet Training, Dendrio, Elian Solutions şi Equatorial Gaming. Bittnet Training este liderul pieţei de training IT din România. Equatorial este o companie de învăţare bazată pe jocuri specializată în programe de instruire transformatoare şi consultanţă la nivel individual, de echipă şi organizaţional în România şi în străinătate. Dendrio este singurul integrator multi-cloud din România, consolidându-şi poziţia de companie certificată de cei mai importanţi furnizori de IT din lume şi concentrându-se pe securitatea cloud şi securitatea cibernetică. Elian Solutions este specializată în furnizarea de servicii de implementare ERP (Microsoft Dynamics NAV Enterprise Resource Planning).

Grupul Bittnet este listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul BNET.