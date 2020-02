Afecțiunea combătută cu succes de ceaiul de iasomie

O ceasca de ceai de iasomie face mai mult decat sa gadile in mod placut papilele gustative. Frunzele acestei plante au o sumedenie de proprietati, mergand de la prevenirea cancerului pana la scaderea nivelului colesterolului, notează realitatea.net.

Proprietati anti-cancer Mai multe studii pe animale au aratat ca iasomia are capacitatea de a incetini evolutia celulelor canceroase. Un studiu realizat pe soareci a aratat ca este benefic mai ales in caz de cancer mamar, in timp ce un altul a scos la iveala faptul ca ajuta in caz de cancer al prostatei.

De altfel, conform Suite101.com, cercetatorii israelieni au reusit sa obtina un medicament anti-cancer folosindu-se de un component al plantei. Testele ulterioare au aratat ca acest medicament inhiba dezvoltarea celulelor canceroase. Se spera ca acest medicament sa intregeasca in curand tratamentul pentru cancer, facandu-l mai eficient. Amelioreaza anxietatea Un studiu realizat in Japonia a aratat ca mirosul iasomiei are un efect calmant. Cand voluntarii au fost lasati sa miroasa aceasta planta, ritmul batailor inimii lor a scazut, ei devenind mai calmi si mai relaxati.

O ceasca de ceai de iasomie e adesea mai buna decat medicamentele menite sa amelioreze anxietatea. Scade colesterolul Un experiemnt realizat pe hamsteri a aratat ca antioxidantii din ceaiul de iasomie, in special catehinele, au proprietatea de a scadea colesterolul si nivelul trigliceridelor, atunci cand animalele aveau parte de o alimentatie bogata in grasimi. Desi este nevoie de mai multe studii care sa confirme ipoteza in cazul oamenilor, acest tip de ceai poate aduce beneficii celor a caror dieta e bogata in grasimi. Proprietati anti-bacteriene In cadrul unui studiu realizat la Universitatea de Stat Kansas, s-a aratat ca ceaiul de iasomie are abilitatea de a preveni intoxicatiile cu Salmonella si Listeria, aspect ce si-ar putea gasi aplicabilitatea in industria alimentara, unde se cauta metode naturale de a ucide bacteriile ce au ca efect intoxicatiile.