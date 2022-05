Agenția de rating Moody’s a retrogradat economia Ucrainei: risc de război pe termen lung cu Rusia

Pe lângă război și distrugerile pe care acesta le-a adus, Ucraina mai primește o lovitură și din partea agențiilor de rating.

Agenția de rating Moody’s a scăzut ratingul de credit pe termen lung al Ucrainei de la Caa2 la Caa3, din cauza riscurilor unui război prelungit cu Rusia și a unei sarcini în creștere a datoriei publice față de sprijinul financiar internațional.

⚡️Moody's downgrades Ukraine's ratings.



Rating agency Moody’s lowered Ukraine’s long-term credit rating from Caa2 to Caa3 due to the risks of a protracted war with Russia and an increasing public debt burden over international financial support.