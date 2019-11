Agentul guvernamental la CJUE și-a dat demisia: 'A fost o onoare. Urez succes persoanei care îmi va urma'

Radu Canțăr, agentul guvernamental la Curtea de Justiție a UE, și-a dat demisia din funcție. El a declarat pentru STIRIPESURSE.RO că a fost o onoare pentru el să ocupe această funcție în ultimul an și jumătate și i-a urat succes persoanei care îi va urma în funcție.

„A fost o onoare sa fiu pentru un an si jumatate Agent guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene. In tot acest timp, impreuna cu colegii din cadrul MAE, am cautat sa asiguram reprezentarea intereselor legitime ale Romaniei la institutiile UE in conformitate cu legislatia in vigoare. Cred ca ne-am achitat bine de aceasta sarcina in conditiile in care tara noastra nu a primit nicio sanctiune financiara in tot acest timp. Exista, totusi, si unele neimpliniri, insa speram ca lucrurile se vor indrepta in caile de atac declansate deja. Chiar daca a fost o perioada in care am fost expus si unor atacuri - la care de cele mai multe ori am preferat sa nu raspund - ii asigur pe cei interesati ca mi-am facut meseria cu dragoste de tara, iar asta nu se clameaza, ci se exercita! Urez succes persoanei care imi va urma in functie!”, a declarat Canțăr pentru STIRIPESURSE.RO.