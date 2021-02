Șahul investițiilor străine directe, în contextul pandemiei

Investițiile străine directe (ISD) sunt în general asociate cu transferul de tehnologie, precum și cu extinderea tehnologiei și a know-how-ului în țările gazdă. Dar anul 2020 a fost un an atipic, în care pandemia și adaptarea la noile condiții au dat tonul investițiilor străine directe la nivel global.

Chiar înainte de izbucnirea pandemiei, economia globală încetinea ca urmare a tendințelor ciclice și a tensiunilor comerciale în creștere. Un deceniu de ofensivă a protecționismului și extinderea barierelor netarifare și-au făcut efectul. Astăzi, o mare parte a globului se confruntă cu recesiunea, unele dintre piețele emergente și economiile în curs de dezvoltare fiind printre cele mai afectate.

În contextul scăderii investițiilor străine directe în România, e important să observăm cum stimulează alte țări creșterea interesului investitorilor și încearcă să recâștige terenul pierdut.

Potrivit cifrele ONU publicate săptămâna trecută, pandemia a amplificat o deplasare spre est a centrului de greutate al economiei globale. China a depășit Statele Unite ca principală destinație mondială pentru investiții străine directe.

Statele Unite, care au condus topul timp de decenii, au avut o scădere a investițiilor străine directe cu 49% în 2020, în condițiile în care țara se lupta să limiteze efectele Covid19 și să susțină revenirea economică și scăderea șomajului.

India, China, Japonia și Arabia Saudită au fost singurele țări ale G20 în care investițiile străine directe au crescut în 2020, potrivit UNCTAD.

Mai exact, China a fost cel mai mare beneficiar de investiții străine directe din lume, intrările crescând cu 4% până la 163 miliarde de dolari, direcționate cu preponderență spre industriile de înaltă tehnologie, care au înregistrat o creștere de 11% în 2020, în timp ce M&A transfrontaliere au crescut cu 54%.

În ciuda pandemiei, companiile gigantului industrial american Honeywell International Inc. și producătorul german de articole sportive Adidas AG și-au extins operațiunile în China anul trecut. Într-un fel, aceste companii au ignorat semnalele politice venite dinspre liderii occidentali cu privire la China.

Pentru a-și deschide în continuare piața, China a scăzut numărul sectoarelor care nu au limite pentru investitorii străini la 33 de la 40 în 2019.

E drept, unele companii străine și-au amânat planurile de extindere a Chinei și, în unele cazuri, au început să își retragă investițiile. Totuși, pe măsură ce recuperarea Chinei a prins contur, în timp ce restul lumii a avut dificultăți în a-și reveni, companiile străine au adus mai mulți bani în China, privind țara drept o bază de producție și o piață esențială de creștere.

Walmart Inc. a declarat la o conferință de investiții găzduită de guvernul orașului din Wuhan, orașul care a fost primul centru al pandemiei, că va investi 3 miliarde de yuani (425 milioane dolari) în Wuhan în următorii cinci ani. Starbucks Corp. investește 900 de milioane de yuani pentru construirea unei fabrici de prăjire în orașul Kunshan din estul Chinei.

Între timp, Tesla Inc. își extinde capacitatea la uzina sa din Shanghai și adaugă o facilitate de cercetare, în timp ce Walt Disney Co. continuă construcția unei noi zone tematice pentru parcul său Disneyland din Shanghai - în ciuda unui al doilea an consecutiv de participare mai scăzută a publicului.

Investițiile medicale și farmaceutice au fost deosebit de active, deoarece Covid19 a impulsionat cererea pentru astfel de servicii și produse. Radiodifuzorul de stat chinez Chinese Central Television a raportat în aprilie că mai multe companii farmaceutice la nivel mondial continuă extinderea lor în China, inclusiv AstraZeneca PLC, care se află în mijlocul înființării sediilor regionale în cel puțin cinci orașe chineze.

În India, unde investițiile străine directe au crescut cu 13%, achiziționarea unei cote de 9,99% din compania de tehnologie și telecomunicații Jio de către Facebook pentru 5,7 miliarde de dolari a exemplificat interesul constant pentru economia digitală a țării. Aceasta după niveluri scăzute de investiții străine în prima jumătate a lui 2020, când activitatea economică s-a blocat în India. Investițiile străine directe în India au crescut, de asemenea, deoarece COVID nu a afectat, ci mai degrabă a susținut astfel de investiții în economia digitală și le-a făcut și mai profitabile.

Țările din Caraibe, care sunt și ele puternic afectate de pandemie din cauza dependenței de turism, au suferit scăderi majore ale ISD. Doar Republica Dominicană a scăpat aproape nevătămată, deoarece insula a început să fabrice dispozitive medicale pe măsură ce pandemia a început să avanseze.

Aici au fost doar câteva exemple, dar este important tabloul general. Observăm așadar unele trenduri legate de ISD, bazate pe extinderea marilor companii în economii mai profitabile, fuziuni și achiziții sau pe adaptarea constantă la noile condiții de piață.

Crearea unui mediu atractiv pentru firmele străine e un aspect important atunci când se ia în considerare îmbunătățirea potențialului de creștere al economiei noastre. La nivel politic, va fi important să accelerăm eforturile actuale, aprofundând în același timp cooperarea dintre guvernul central și consiliile județene/primăriile reședință de județ în anticiparea erei post-corona, când tot mai mulți se vor uita după oportunități.

De asemenea, este esențial să facem cunoscute lumii aceste eforturi de a ne face economia mai investor-friendly și ISD-friendly. Dacă Romania speră să devină un important centru financiar regional, trebuie să avem un obiectiv ambițios.

România are în prezent două scheme de ajutor de stat care contribuie la atragerea investițiilor străine directe. Prima este schema pentru investiții noi (greenfield), care are rolul de a atrage noi investiții cu un impact economic major de cel puțin 1 milion EUR, în timp ce al doilea sistem este conceput pentru a sprijini investițiile care conduc la crearea de noi locuri de muncă. Aceste scheme pot fi diversificate pe mai multe domenii de interes pentru România și promovate prin organizațiile de afaceri naționale, cu sprijinul guvernului și ale mediului diplomatic.

O strategie coerentă, realistă și ambițioasă de creare de locuri de muncă - inclusiv ca parte a unei atenții mai mari pentru cercetare și dezvoltarea de tehnologii verzi și regenerabile – ar trebui să facă parte din prioritățile Guvernului pentru următorii 5-10 ani. Provocările digitalizării și automatizării trebuie și ele integrate în oferta pe care o facem mediului de afaceri extern.

Trebuie, de asemenea, apelat la diversificarea și stimularea în continuare a legăturilor noastre comerciale și de investiții dincolo de partenerii noștri tradiționali de investiții străine directe. Guvernul ar trebui să aprofundeze legăturile noastre comerciale cu economiile în creștere rapidă și piețele emergente din America Latină, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Africa de Nord și Africa Sub-sahariană.

Conectivitatea fizică contează cu adevărat, ceea ce înseamnă accesul la piețe. Dar ceea ce contează este coerența cu care ne prezentăm cazul. Contează platformele și oportunitățile de comunicare. Contează ca investitorii străini să poată împărtăși cu folos și finalitate idei cu investitorii români, cu Guvernul român și cu instituțiile care îi pot ajuta să-și extindă afacerea în România. Contează ca organizațiile românești de afaceri sa stea in permanent contact cu investitorii străini.

Un exemplu de avut în vedere este Marocul, care a început reforme pentru a îmbunătăți predarea limbii engleze, limba de afaceri internațională, în timp ce altele precum Emiratele Arabe Unite au modificat regulile de proprietate pentru a facilita investițiile în afaceri.

Combinația dintre forța de muncă calificată și legislația permisivă a muncii poate face Romania mai atractivă în comparație cu vecinii noștri europeni. Adăugați la aceste idei și capabilitățile noastre deja existente de inovare în domeniul roboticii si IT în general - nu există niciun motiv pentru care multe dintre aceste avantaje nu ar putea fi extinse și rentabilizate dacă ar fi puse în aplicare programele interne adecvate de reformă.

Fluxurile de investiții străine directe vor merge întotdeauna spre locurile unde pot fi câștigați bani, de unde pot fi mutați bani și digitaliza bani - dacă este necesar. Acest lucru necesită abordări juridice, financiare și de reglementare clare și coerente. Stă în puterea noastră să ne așezăm piesele de șah pentru a câștiga jocul.

Articol de Radu Magdin, analist