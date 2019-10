Aida Căruceru (Grupul parlamentar al #PSD): 'PNL va eșua pentru că Guvernul său va fi despre și pentru partide, nu despre și pentru români'

Aida Căruceru a declarat că PNL va eșua în formarea unui Guvern și a unei majorități, catalogând negocierile dintre partide drept o babilonie. “Încercați să urmăriți doar aceste realități: PNL are nevoie de o majoritate largă ca să-și poată institui Guvernul. Ca să obțină această majoritate PNL are nevoie de ALDE, UDMR, Pro România, USR și PMP. Susținerea acestor partide vine la pachet cu anumite condiții, astfel: UDMR nu vrea PMP și nu vrea alegeri în două tururi, ALDE nu vrea să se desființeze Secția Specială de Investigare a Magistraților, PNL vrea alegeri în două tururi și desființarea Secției Speciale, USR vrea alegeri anticipate, Klaus Iohannis nu vrea alegeri anticipate mai devreme de 6 luni, Pro România pune condiții de funcții pentru Victor Ponta, Klaus Iohannis nu vrea să audă de Victor Ponta. PLUS-ul condus de Dacian Cioloș este singurul dispus să fie la guvernare fără nicio condiție, dar PLUS nu are voturi în Parlament ca să poată ajuta PNL. Nimic din toate aceste condiții nu este despre și pentru români. Totul este despre și pentru partide, ca ele să obțină avantaje și beneficii. Nimeni, nicăieri, niciodată nu vorbește despre cetățeni și nevoile lor”, a declarat Aida Căruceru.

În aceste condiții, Căruceru s-a întrebat cum se poate ca Guvernul PNL să fie unul bun pentru România și cum se poate ca acest Guvern să aibă o majoritate care să funcționeze?: “Pentru că este clar că orice majoritate se va coagula va fi urmarea unui troc politic punctual. Întrebarea este ce se va întâmpla cu această aglutinare de partide cu prima ocazie când un punct de pe pomelnicul de negocieri nu va fi îndeplinit?”

Căruceru a mai afirmat că, în opinia ei, Guvernul PNL va fi cel mai mare eșec al acestui deceniu: “pentru că este un produs artificial, născut din ambiție politică pură, fără nicio legătură cu agenda reală a cetățenilor. Cea mai bună dovadă în acest sens? Se aude mereu despre negocierile dintre PNL și celelalte partide, dar nu se aude un cuvânt despre programul de guvernare prin care vor să conducă țara, despre măsurile pe care vor să le ia, despre ce vor să facă pentru viața românilor, nu pentru viața politicienilor din partidele lor. Din acest motiv PSD nu va gira această farsă națională, pentru că nu suntem recuzita teatrului lor ieftin!”