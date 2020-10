Ajuns primar, Nicuşor Dan dă înapoi: 'Nu am promis în campanie că voi rezolva instant problema apei şi a căldurii'

Primarul ales al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, vineri seară, că termoficarea din Bucureşti este ”o problemă grea” pe care nu a promis că o va rezolva instant. Pentru iarna care urmează, Nicuşor Dan consideră că este nevoie de ”un management de avarie”.

”E o problemă grea, nu am promis în campanie că voi rezolva instant problema apei şi a căldurii. Am fost onest cu bucureştenii în campanie. Ce putem face pentru că iarna practic începe într-o lună, e să pregătim un management de avarie. Adică să fim siguri că vom avea materialele, că vom avea echipele, că vom avea detectoarele şi că vom avea voinţa pentru a interveni cât mai repede şi că vom comunica bucureştenilor cât durează avaria care îi face pe ei să nu aibă apă caldă şi căldură”, a declarat Nicuşor Dan, vineri seară, la Realitatea Plus.

Potrivit acestuia, este nevoie de transparenţă, scrie news.ro.

”Deci să fim foarte transparenţi, să fim pregătiţi să intervenim la orice avarie. Ce se va întâmpla din primăvară, putem să luăm acei bani europeni care sunt alocaţi Bucureştilui, a adăugat şi Guvernul o sumă de 300 de milioane, deci avem 500 milioane de euro cu care putem să începem să rezolvăm problema asta. Până atunci, trebuie să facem un management de avarie, pentru o bună informare a bucureştenilor”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Primarul ales al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţa, în 30 septembrie, că şi-a propus ca în termen de trei ani să reabiliteze, în cadrul unor proiecte care implică şi fonduri europene, sistemul de termoficare al Bucureştiului.

Nicuşor Dan susţine că sistemul administrat de Termoenergetica este ”aproape de nivelul critic” şi că vor fi ”foarte multe avarii peste iarna asta”, iar ceea ce pot face autorităţile este să intervină operativ.

