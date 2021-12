Ajută un copilaș de cinci ani, bolnav de mai multe boli, să ducă o viață mai ușoară/ CUM POȚI DONA

Familia unui copilaș de doar cinci ani de zile, din Timiș, are nevoie de ajutor financiar. După ani de zile în care a suportat în regim propriu cheltuielile cu creșterea și tratamentul micuțului de doar cinci ani de zile, familia face apel la oamenii cu suflet mare și buget pe măsură.

Dragi prieteni, deschidem o campanie de strangere de fonduri pentru Rogobete Rares-Petru, un baietel de 5 anisori jumate din Unip, judetul Timis. Rares a fost diagnosticat cu autism, retard mental in dezvoltare, bronhodisplazie pulmonara si astm bronsic, de asemenea are tulburari de deglutitie, transmite Asociația Speranță pentru România.

Rares s-a nascut prematur si din aceasta cauza plamanii lui nu s-au dezvoltat foarte bine, dupa nastere a ramas in spital timp de 6 luni de zile deoarece a depins de aparatele de oxigen. La 1 anisor si cateva luni a fost diagnosticat cu autism, iar la 2 anisori si 6 luni a inceput sa mearga, cu ajutorul terapiilor. Medicii nu au descoperit cauza tulburarilor de dezvoltare, le-au cerut parintilor sa faca niste teste genetice dar din cauza banilor, le-au facut doar pe cele gratuite dar din pacate acestea nu au fost suficiente.

Tatal a lucrat ca sofer de tir in strainatate dar a fost nevoit sa se intoarca in tara, unde momentan lucreaza ca sofer pe uber, astfel poate sa il duca pe Rares la gradinita si la terapii, ori de cate ori este nevoie. Rares merge singur doar 10-15 metri si este foarte agitat, astfel are nevoie sa fie cineva cu el in permanenta.

Mama nu mai facea fata singura, deoarece si dansa are probleme de sanatate foarte grave, are o infectie in sange, probleme ginecologice si i-au aparut noduli pe intreg corpul, dar bugetul familie nu ii permite sa isi face investigatii medicale mai amanuntite. Familia locuieste cu chirie, iar tratamentul medicamentos pentru Rares, cat si restul cheltuieilor, terapii, etc sunt foarte scumpe pentru familia lui.

Prioritatea lor numarul 1, la recomandarea medicilor, este un RMN la cap pentru Rares, dar pentru aceasta procedura este nevoie sa il adoarma, iar plamanii lui nu suporta o astfel de interventie, de aceea mai intai trebuie sa inceapa un tratament pentru plamani, deoarece din cauza astmului saliveaza excesiv si exista si riscul de a se ineca in somn.

Aceasta familie are nevoie disperata de ajutorul nostru, haideti sa ne unim fortele si sa fim alaturi atat de Rares cat si de mama lui. Cu ajutorul nostru ambii vor primi ajutorul medical de care au nevoie. Va multumim pentru implicare!

Donatii se pot face in conturile bancare de mai jos, deschise la BCR, Raiffeisen Bank, BRD, CEC BANK si Banca Transilvania. Denumire: SPRO (Speranta pentru Romania), CUI 41026636

[Image: ]

BCR

IN LEI: RO16RNCB0015163548220001

IN EURO: RO59RNCB0015163548220003

IN USD: RO29RNCB0015163548220058

COD SWIFT: RNCBROBU

[Image: ]

Banca Transilvania

IN LEI: RO90BTRLRONCRT0502381601

IN EURO: RO40BTRLEURCRT0502381601

GBP: RO95BTRLGBPCRT0502381601

COD SWIFT: BTRLRO22

[Image: ]

ING Bank

IN LEI: RO61INGB0000999909241779

IN EURO: RO84INGB0000999909241850

COD SWIFT: INGBROBU

[Image: ]

BRD

LEI: RO34BRDE020SV83172010200

EUR: RO17BRDE020SV83172350200

COD SWIFT: BRDEROBU

[Image: ]

RAIFFEISEN BANK

LEI: RO79RZBR0000060021092494

EUR: RO83RZBR0000060021092519

COD SWIFT: RZBRROBU

CEC BANK

LEI: RO17CECEB00030RON0604187

EUR: RO53CECEB000C1EUR0604211

COD SWIFT: CECEROBU

Doneaza rapid prin Revolut la: 0766 365 833 sau revolut.me/sperantaromania

Doneaza rapid prin BT Pay la: 0766 365 833

Doneaza prin PayPal, aici: https://www.paypal.com/paypalme/asociatiasperanta

Doneaza prin firma, redirectioneaza 20% din impozitul pe profit al firmei tale, aici: https://www.sperantapentruromania.ro/directioneaza-20/

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati:

Telefon: 0770910336