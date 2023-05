Ajutor de stat pentru crescătorii de bovine! Klaus Iohannis a promulgat legea - ce criterii trebuie să îndeplinească beneficiarii

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, valabilă până la data de 31 decembrie 2023.

Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

a) deţin minimum 10 capete vaci adulte în exploataţie cu cod ANSVSA, înregistrate în BND, cu excepţia celor din unităţile administrativ-teritoriale din zona montană prevăzute în Planul strategic PAC 2023-2027, aprobat prin Decizia Comisiei C(2022) 8.783 din 7 decembrie 2022, publicate pe site-ul www.madr.ro, care deţin minimum 5 capete vaci adulte în exploataţie cu cod ANSVSA, înregistrate în BND.

b) au produs şi au valorificat lapte în perioada 1 august 2022 - 31 decembrie 2022;

c) beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit la momentul depunerii cererii faţă de deţinătorul vacilor adulte la data de 31 iulie 2022 pentru următoarele cazuri, cu condiţia ca data schimbării formei de organizare/radierii să fie cuprinsă între 31 iulie 2022 şi data depunerii cererii de solicitare ajutor de stat: i. beneficiarul este persoană fizică autorizată - PFA, întreprindere individuală - II, întreprindere familială - IF, iar vacile adulte figurează în BND la data de 31 iulie 2022 pe codul numeric personal - CNP reprezentant PFA, II, IF; ii. beneficiarul este persoana fizică - CNP reprezentant PFA/II/IF, iar vacile adulte figurează în BND la data de 31 iulie 2022 pe cod unic de înregistrare - CUI al PFA/II/IF.

d) existenţa la data de 31 decembrie 2022 a cel puţin 75% din efectivul de vaci adulte prevăzut la lit. a), cu excepţia celor care s-au aflat în una dintre următoarele situaţii: faliment, lichidare, forţă majoră sau deţin exploataţii supuse restricţiilor sanitare veterinare privind mişcarea animalelor cauzate de bolile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/429.

e) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

f) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2022.