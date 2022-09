Ajutor financiar din partea Germaniei pentru Republica Moldova, pentru a face față crizei energetice actuale

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Svenja Schulze, Ministrul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Discuțiile s-au axat pe subiectul privind parcursul spre UE, evoluțiile recente de securitate din regiune, dar și sprijinul suplimentar pentru R. Moldova pentru a face față consecințelor războiului rus de agresiune în Ucraina.

Ministerul German al Dezvoltării (BMZ) sprijină guvernul Republicii Moldova în menținerea cursului către UE și în stabilizarea țării cu măsuri de sprijin pe termen scurt. Pentru a face față crizei energetice actuale din Republica Moldova, BMZ oferă încă 60 de milioane de euro din fonduri speciale alocate pentru amortizarea consecințelor internaționale ale războiului din Ucraina, conform deschide.md.

„Germania este pregătită să sprijine Republica Moldova în cursul reformei țării către UE și în abordarea crizei acute. Având în vedere numărul mare de crize cu care se confruntă în prezent țara, este remarcabil cât de repede guvernul moldovean a abordat deja reformele judiciare și administrative în primul său an. Acum este necesar ca oamenii nevoiași să treacă în siguranță de iarnă și astfel să stabilizăm această țară puternic împovărată. În același timp, sprijinim Republica Moldova cu măsuri de eficiență energetică pentru a ieși din dependența de aprovizionare cu energie din Rusia”, a declarat Svenja Schulze.

La rândul său președintele Maia Sandu și-a exprimat recunoștința pentru toată asistența oferită de BMZ R. Moldova.

Pleased to meet ????????BMZ Minister @SvenjaSchulze68. Discussed the impact of recent security developments in the region& additional actions that ????????needs to take in these challenging times to help its citizens. Grateful for all the #development assistance that @BMZ_Bund provides to????????. pic.twitter.com/42xMLbKzPy

— Maia Sandu (@sandumaiamd) September 23, 2022

Republica Moldova și Germania sunt legate de aproape treizeci de ani de cooperare, care vizează aducerea Republicii Moldova mai aproape de UE. Cooperarea se concentrează pe domeniile promovării afacerilor, bunei guvernări, iar acum s-a adăugat și sectorul energetic.

Având în vedere războiul de agresiune rusesc din Ucraina și efectele asupra țărilor din jur, BMZ a lansat un program de sprijin pentru Republica Moldova. Pachetul de sprijin include în prezent ajutoare în valoare totală de 112 milioane de euro. Programul va sprijini măsuri cuprinzătoare de eficiență energetică. O parte esențială a programului este, de asemenea, sprijinirea refugiaților din Ucraina și a comunităților gazdă.