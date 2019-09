Al doilea mare acţionar al Thomas Cook susţine vânzarea integrală sau parţială a touroperatorului

Touroperatorul Thomas Cook va fi vândut integral sau parţial, a anunţat luni Neset Kockar, al doilea mare acţionar al companiei britanice aflată în faliment, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Neset Kockar, care deţine o participaţie de 8% la Thomas Cook, a precizat că va aştepta să vadă ce i se oferă înainte de a decide dacă va achiziţiona mai multe active.Thomas Cook are datorii de milioane de lire sterline către companii turceşti, care ar putea să-şi piardă banii după vânzarea companiei britanice, a explicat Kockar. Acesta este şi preşedintele firmei turceşti Anex Tour, care se ocupă de turişti din ţări ca Rusia şi Ucraina.Conform datelor BBC, aproximativ 600.000 de clienţi ai Thomas Cook sunt în vacanţă în acest moment. Între timp, la Bucureşti, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) analizează dacă există şi turişti români printre cei afectaţi de această situaţie.Autoritatea Aeronautică Civilă din Marea Britanie (CAA) a anunţat luni că organizează repatrierea a 150.000 de turişti britanici afectaţi de falimentul companiei. Ministerul britanic al Transporturilor a evaluat costul operaţiunilor de repatriere a turiştilor britanici la aproximativ 100 milioane de lire sterline (113 milioane euro).Operatorul turistic britanic Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume, a anunţat luni intrarea în faliment după ce a eşuat în cursul weekend-ului să găsească fondurile necesare pentru supravieţuire şi va intra în "lichidare imediată".Thomas Cook realiza o cifră de afaceri de aproximativ 10 miliarde e lire sterline (11,32 miliarde euro) pe an. De mai mulţi ani, însă, compania era afectată de o concurenţă acerbă între tour operatori şi un mediu economic incert în Marea Britanie, în contextul Brexitului şi al deprecierii lirei. Grupul Thomas Cook are o povară a datoriilor de 1,7 miliarde de lire sterline şi întâlnirea cu creditorii era decisivă pentru o companie care are 19 milioane de clienţi pe an în 16 ţări.