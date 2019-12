Al Hilal, pregătită de Răzvan Lucescu, va disputa semifinala Campionatului Mondial al Cluburilor, contra celor de la Flamengo

Al Hilal, formația saudită pregătită de antrenorul român Răzvan Lucescu, va disputa semifinala Campionatului Mondial al Cluburilor, contra echipei braziliene Flamengo, marți, de la ora 19:30, pe "Khalifa International Stadium", din Doha (Qatar), potrivit Mediafax.

Al Hilal, campioana Asiei, s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial al Cluburilor, sâmbătă, după ce a învins campioana Africii, Esperance Tunis, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost înscris de Bafetimbi Gomis, în minutul 73.

În schimb, Flamengo, câștigătoarea trofeului Copa Libertadores, va intra în competiție direct în penultimul act. Brazilienii sunt antrenați de portughezul Jorge Jesus, care a pregătit-o în trecut și pe Al Hilal, iar în componența lotului sud-americanilor se regăsesc foști jucători importanți din Europa, precum Diego Alves, Filipe Luis, Rafinha, Diego sau Gabriel Barbosa.

"Toată lumea știe că Brazilia produce o cantitate uriașă de fotbaliști talentați, poate cei mai talentați din lume sunt brazilienii. În același timp, nu e vorba doar de talent. E vorba și de spirit, de moment, de interpretare, de oportunitate. Sunt multe momente care duc la rezultatul final, cum ar mai fi organizarea sau ziua pe care o prinde o echipă. Avem speranțele noastre, avem o motivație uriașă. Venim fără a avea nimic de pierdut, după o perioadă fantastică, în care am câștigat Liga Campionilor Asiei. Am avut parte de succes în acest an și jucăm cu entuziasm, știind că vom întâlni una dintre cele mai mari echipe din lume", a declarat Răzvan Lucescu, la conferința de presă premergătoare meciului cu Flamengo.

Marți, la Campionatul Mondial al Cluburilor, se va mai disputa meciul dintre Al Sadd (Qatar) și Esperance Tunis (Tunisia), de la ora 16:30, contând pentru stabilirea locului 5.

Celălalt penultim act al competiției organizată de FIFA va avea loc miercuri, de la ora 19:30, între Monterrey (Mexic) și Liverpool (Anglia).