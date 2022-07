VIDEO Albumul 'Greatest Hits' al formaţiei Queen, primul care depăşeşte 7 milioane de vânzări în Marea Britanie

Albumul "Greatest Hits" al formaţiei Queen, lansat în 1981 (şi reeditat în 2011) a depăşit pragul de 7 milioane de vânzări în Marea Britanie. Este primul disc care stabileşte un astfel de record în ţară. Albumul a depăşit 6 milioane de vânzări în 2014, informează News.ro.

Chitarisul Brian May a spus că este o "veste fericită". "Niciun album nu a făcut asta până acum", a spus el pe Instagram, mulţumind publicului, într-un videoclip plin de umor.

"Publicul britanic şi gustul lui infinit de bun au făcut ca acest album să fie cel mai vândut din istorie. Are hituri în el şi de toate, aşa că vă mulţumim", a adăugat bateristul Roger Taylor, declarându-se "emoţionat şi onorat".

Legendarele "Bohemian Rhapsody", "We will rock you", "We are the champions", "Don' stop me now" sunt incluse pe albumul formaţiei conduse în trecut de Freddie Mercury solist şi care acum sunt interpretate de Adam Lambert, solistul care s-a alăturat lui Brian May şi Roger Taylor din 2012.

Trupa, care a deschis festivităţile la Jubileul de Platină al reginei Elizabeth II în iunie, se află în prezent în turneu cu "Rhapsody Tour".

Un film al concertului lor din Londra de pe O2 Arena din Londra, intitulat "Rhapsody over London", va fi difuzat şi pe platforma Kwiskee.