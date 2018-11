ALDE EU îi poate face viața un chin lui Tăriceanu

Se anunță zile grele pentru ALDE, partidul condus de șeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, iar problemele par să vină tocmai din interiorul familiei europene la care este afiliat. Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a oferit un răspuns dur criticilor formulate de Tăriceanu pe tema votului din PE asupra rezoluției privind statul de drept din țara noastră, avertizându-l cu excluderea din grupul european.

Digi24:

*"Aşa cum bine ştiţi, lucrurile stau exact invers..."

*"Alegând a doua cale, guvernul poate fortifica vitalitatea, coerenţa şi stabilitatea societăţii româneşti şi poate întări locul ei în interiorul UE şi, în cazul vostru, în familia ALDE..."

*"Când ne vom întâlni în această săptămână, la Bucureşti, sper să aud răspunsul pe care îl aveţi la întrebarea pe care o tot pun de la prima noastră întâlnire pe această temă..."

*"Nu urmaţi calea iliberală! Nu în numele nostru şi, categoric, nu cu numele nostru!"

Ce vedeţi mai sus sunt pasajele esenţiale din scrisoarea-replică, trimisă de Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, lui Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE din România. Începe cu "dragă Căline", dar continuă... uşor nuanţat.

De altfel, dacă vreţi să fim şi mai precişi, o putem lejer eticheta drept o scrisoare-ultimatum a lui Verhofstadt către Tăriceanu, căci trimiterile din text la intrarea în zodia iminenţei a despărţirii ALDE EU de ALDE RO, chiar în prag de alegeri europarlamentare, sunt evidente. O nuanţă aici: chiar dacă Verhofstadt semnalizează că partidul condus de Tăriceanu a împins lucrurile într-un punct aproape fără întoarcere, decizia eliminării nu a fost încă luată şi nici nu va fi cât timp minime marje de manevră încă există.

Dar tot Verhofstadt subliniază că timpul care i-a mai rămas lui Tăriceanu pentru a îndrepta lucrurile e unul foarte scurt. "Când ne vom întâlni în această săptămână, la Bucureşti, sper să aud răspunsul pe care îl aveţi la întrebarea pe care o tot pun de la prima noastră întâlnire pe această temă, avută în acest an", scrie liderul european, astfel încât să-i fie clar colegului său de la Bucureşti că clepsidra a fost întoarsă.(Mai multe detalii AICI

Hotnews:

Negrescu nu a dat detalii concrete, pe motiv că discuțiile din guvern au fost „la confidențial”, însă a sugerat că acestea au avut legătură cu poziționarea Romaniei față de Uniunea Europeană, valorile și standardele acesteia, precum și cu mandatul țării noastre la președinția Consiliului UE.

„Eu sunt profund atașat de parcursul european al României, profund atașat că trebuie să respectăm standardele europene, că există cutume pe care nu le putem schimba și că putem avea o Românie puternică în UE dacă respectăm toate acestea, fiind capabili în acest fel să ne exprimăm interesele. Eu am crezut că inițietivele propuse de unii dintre colegii mei nu mergeau în această direcție și nu puteam să-mi desfășor activitatea la același nivel. Sunt convins sau sper că cei care vor asuma aceste atribuții mai departe o vor face cât mai bine. Eu cred că România trebuie să fie capabilă să livreze tot ceea ce înseamnă negocierile privind bugetul viitor european. Cred că România trebuie să fie ambițioasă. Asta înseamnă să ne asumăm această responsabilitate solicitată inclusiv de reprezentanții Comisiei Europene de a finaliza negocierile pe viitorul buget european. (...) O președinție eficientă este una care obține consensul, nu una care face din când în când un eveniment, dă bine în poză”, a spus Negrescu.

Ziarul Financiar:

Pe 31 august 1910, Theodore Roosevelt a oferit publicului un discurs celebru într-un orăşel din Kansas, scrie Wooldridge în The Economist. Fostul preşedinte a lăudat puterea comercială extraordinară nou dobândită de America, însă a avertizat că econo­mia industrială americană a fost acaparată de o mână de companii gigant care produc o avuţie fără prece­dent pentru un număr redus de oameni şi caută să con­troleze tot mai mult din politicul ţării. Roose­velt a atenţionat că o ţară fondată pe principiul egali­tăţii opor­tunităţilor riscă să devină un tărâm al privil­egiilor pentru companii. El a jurat că va face tot po­si­bi­lul pentru a aduce noile companii-gigant sub control.

Discursul lui Roosevelt este cât se poate de ac­tual, scrie Wooldridge în The Economist. Câteva companii uriaşe acaparează pieţele internaţionale, fuzionează pentru a deveni şi mai mari şi se bucură de venituri vaste. Afacerile unora dintre giganţi au ajuns de mărimea unor economii mici. Raportate la PIB, profiturile companiilor americane sunt mai mari decât oricând din 1929 încoace. Apple, Google şi Amazon sunt astăzi forţe dominatoare în economie la fel cum erau în urmă cu un secol US Steel, Stan­dard Oil şi Sears, Roebuck and Company. Unii dintre aceşti giganţi sunt staruri cu tradiţie care s-au tot reinventat. Unii sunt nou-veniţi, din lumea emer­gentă. Unii sunt vrăjitori ai tehnologiei care şi-au construit imperii din nimic şi pe nimic. Au afaceri de zeci de miliarde de dolari, dar nu au active fizice. Ce le face asemănătoare pe aceste companii este că toate au învăţat să combine avantajele mărimii cu virtuţiile antre­preno­rialismului. Se împing în faţa rivalilor în oricâte domenii este posibil şi îşi construiesc apărări puter­nice contra concurenţei, inclusiv prin rezerve uriaşe de cash echivalente cu 10% din PIB în SUA şi cu 47% în Japonia. (Mai multe detalii AICI