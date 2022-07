Alertă | Atac armat într-un mall din capitala Danemarcei (Video)

Poliția daneză a trimis duminică ofițeri la un centru comercial din Copenhaga, după ce a primit informații despre un schimb de focuri, a anunțat instituția într-un mesaj postat pe Twitter și citat de Reuters.

Poliția a anunțat că mai multe persoane au fost lovite de focuri de armă într-un centru comercial din Copenhaga, duminică.

Persoanele aflate în interiorul mall-ului Field au fost sfătuite să rămână pe loc și să aștepte ajutorul poliției.

