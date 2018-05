ALERTĂ - Cea mai mare cauțiune din istoria DNA, contestată la ÎCCJ: 'Vreau să transmit un mesaj clar'

Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană şi fost director EximBank, contestă cauțiunea de un milion și jumatate de euro. Demersul este făcut la Instanța Supremă, unde fostul bancher s-a plâns că acuzațiile DNA la adresa lui sunt nefondate.

„Vreau să transmit un mesaj clar că nu sunt vinovat, că nu am comis faptele de care sunt acuzat. Voi respecta regulile care se impun. Totodată cu apărătorii mei, indiferent de cât o să dureze acest proces, vom convinge judecătorii și procurorii că nu sunt vinovat”, a spus Ionuț Costea, la ÎCCJ, care a spus că a garantat.

“Indiferent de solutia de astazi, declaratia clara a domnului Costea in fata instantei de judecata este ca nu a comis faptele de care este acuzat. Constient ca este nevoie de timp pentru a fi clarificate toate aspectele imputate de catre procurori, domnul Costea intelege a respecta cerintele anchetei, rigorile dispuse de catre procurori, insa afirma clar ca este nevinovat si ca va raspunde la toate acuzatiile, oricat timp ar fi necesar. In plus, de astazi, domnul Costea intelege a exprima puncte de vedere exclusiv in fata autoritatilor judiciare.”, a declarat Alexandru Chiciu, avocatul lui Ionuț Costea.

Ionuţ Costea este cercetat în același dosar cu Sebastian Vlădescu și Cristi Boureanu, în care se investighează șpăgi de 20 de milioane de euro pentru reabilirarea tronsonului de cale ferată București Constanța.

Costea este urmărit penal pentru trafic de influenţă şi complicitate la luare de mită, în dosarul fostului ministru Sebastian Vlădescu.

În dosar, DNA i-a stabilit lui Costea o cauţiune de 1,5 milioane de euro.