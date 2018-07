ALERTĂ Cod portocaliu de ploi în 18 județe ale țării. Care sunt zonele vizate

Meteorologii au emis un cod portocaliu de poli pentru 18 județe din sudul țării, vremea urmând să se amelioreze începând de joi.

"Începând de azi până marți, la ora 21.00, ne vom afla sub incidența codului galben pentru majoritatea zonelor țării. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie și pe arii restrânse căderi de grindină. De ora 16.00, de azi, până marți la ora 21.00 ne vom afla sub incidența unei avertizări meteorologice de cod portocaliu pentru 18 județe din partea de sud a țării, respectiv Oltenia, vestul și nordul Munteniei, sudul și vestul Transilvaniei, precum și jumătatea de sud a Banatylui și în sud-vestul Moldivei. Vor fi intervale în care va ploua abundent. Ne vom afla sub valori de temperaturi sub norme, astfel maximele nu vor depasi 27, 28 grade. Joi, vremea va intra in proces de ameliorare, de incalzire", a declarat reprezentantul ANM în cadrul videoconferinței de la MAI.