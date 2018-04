ALERTĂ - Comisia Iordache a publicat proiectele de modificare a Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală/ DOCUMENTE

Comisia specială pentru legile din domeniul justiţiei, condusă de deputatul Florin Iordache, a făcut publice proiectele de modificare a Codului Penal, a Codului de Procedură Penală şi a Codului de Procedură Civilă.

Comisia va începe dezbaterea pe cele trei proiecte joi, 19 aprilie, la ora 11.00.

Vezi AICI proiectul de LEGE privind punerea in acord a prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu deciziile Curtii Constitutionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inghețarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarșite in Uniunea Europeana! (Expunerea de motive AICI!)

Vezi AICI proiectul de LEGE privind punerea in acord a prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, cu deciziile Curtii Constitutionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in Uniunea Europeana, precum si Deciziilor Curtii Europene a Drepturilor Omului. (Expunerea de motive AICI!)

Vezi AICI proiectul de LEGE privind punerea in acord a prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, cu deciziile Curtii Constitutionale si Decizia CEDO din 07 martie 2017 cazul Cerovsek si Bozicnik contra Sloveniei. (Expunere de motive AICI!)

