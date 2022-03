Alertă de raid aerian la Kiev: se duc lupte de stradă în Sumy, iar Mariupol este blocat

O alertă de raid aerian a fost lansată, sâmbătă dimineaţă, în regiunea Kiev, Kharkiv, Chernihiv şi Zhytomyr, potrivit The Kyiv Independent, care transmite că locuitorii ar trebui să meargă la cel mai apropiat adăpost. La Sumy au loc lupte pe străzi, în cea de-a zecea zi a invaziei militare a Federaţiei Ruse în Ucraina.

Raiduri aeriene au fost semnalate, potrivit surse citate, în Kiev, Chernihiv, Kharkiv şi Zhytomyr, informează News.ro.

De asemenea, au loc lupte pe străzile din Sumy. Locuitorii sunt rugaţi să nu se deplaseze şi să se adăpostească.

De asemenea, oraşul-port strategic al Ucrainei, Mariupol, se află sub „blocadă” de către armata rusă, a transmis primarul oraşului, Vadim Boitcenko, acesta solicitând înfiinţarea unui coridor umanitar, transmite sâmbătă Aljazeera.

⚡️ В обстрелянной оккупантами #Бородянка (под #Киев'ом) под завалами до сих пор могут находиться около 100 человек. Их судьба неизвестна - ГСЧС



In #Borodyanka (near #Kiev), shelled by the invaders, about 100 people can still be under the rubble. Their fate is unknown pic.twitter.com/M0kguq6UcR