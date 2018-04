ALERTĂ Echipa Primăriei Capitalei a dat marea lovitură: CSM Bucureşti a adus două jucătoare de top ale Europei

Gruparea feminină de handbal CSM Bucureşti a anunţat, vineri, transferul a două jucătoare importante, Barbara Lazovic şi Elizabeth Omoregie. Lazovic a semnat o înţelegere valabilă pe un an şi va evolua cu numprul 15. Slovena de 30 de ani a acceptat propunerea din partea CSM Bucureşti, fiind la prima experienţă în afara spaţiului ex-iugoslav. Lazovic a mai jucat până acum în carieră la ZRK Brezice (2006-2007), RK Krim (2007-2009 şi 2010-2014), ZRK Zajecar (2009-2010) şi Vardar Skopje (2014-2018), iar cu reprezentanta Macedoniei s-a calificat de fiecare dată în Final Four-ul Ligii Campionilor. De asemenea, noua jucătoare a echipei noastre a participat la ultimul Campionat European şi a pus umărul la calificarea Sloveniei la Campionatul Mondial din 2017, însă nu a evoluat la turneul final, din cauza unor probleme familiale.

"Sunt foarte bucuroasă şi încântată să mă alătur echipei CSM Bucureşti pentru noul sezon, după patru ani petrecuţi la Vardar. Fiecare schimbare este dificilă, dar sper că am făcut decizia corectă şi aştept cu nerăbdare noi provocări. M-am consultat cu managerul meu, cu câteva jucătoare de la echipă şi având în vedere că CSM Bucureşti este un club cu ambiţii mari, a fost prima mea opţiune. Încă am obiective mari şi CSM Bucureşti este un club cu care pot câştiga trofeul Ligii Campionilor”, a mărturisit slovena la semnarea contractului.

Coordonatorul de joc al celor de la RK Krim Ljulbjana, Elizabeth Omoregie, este a doua jucătoare transferată la CSM şi a semnat, la fel ca şi Barbara Lazovic, un contract valabil pe un sezon. Omoregie va purta tricoul cu numărul 17 la CSM Bucureşti. Omoregie a ajuns la campioana Sloveniei pe când era încă la liceu. La doar 21 ani, este una dintre jucătoarele recunoscute etapă de etapă în Liga Campionilor. Născută în Atena, Grecia, şi crescută în Plevna, Bulgaria, Omoregie a obţinut, în octombrie 2017, cetăţenia slovenă. Alături de Krim Ljulbljana, sportiva a câştigat de două ori titlul în Slovenia, de trei ori Cupa Sloveniei şi de trei ori Supercupa.

„A fost o decizie extrem de dificilă. Am jucat 4 sezoane la Krim şi e locul unde am crescut ca jucătoare. Principalul motiv pentru care am decis să vin la CSM Bucureşti este faptul că voi avea ocazia să joc handbal la cel mai înalt nivel şi e o provocare nouă pentru mine, ca jucătoare. În mod firesc, obiectivul meu nu cred că este exagerat şi este ceva ce-şi doreşte toată echipa şi lumea din jurul echipei: să câştigăm Liga Campionilor!”, a spus Omoregie, conform news.ro.