Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, anunță faptul că Uniunea Europeană a declanșat, oficial, procedura de deficit excesiv împotriva României.

”Începe procedura de deficit excesiv împotriva României. Este foarte bine să știți această informație oficial de la ministrul de Finanțe al României. Am negociat cu CE în ultimele 3 luni și toate condițiile au fost acceptate. România are un plan de reducere a deficitului. Așa cum am promis, facem lucruri bune pentru România”, a anunțat Florin Cîțu.