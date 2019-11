ALERTĂ - Focuri de armă pe Podul Londrei. Poliţia îndeamnă populaţia să părăsească zona (VIDEO)

Mai multe persoane a fost rănite într-un incident pe Podul Londrei, a anunţat vineri seara Poliţia Metropolitană, relatează BBC News, potrivit news.ro.

Poliţia a anunţat că a arestat un bărbat.

Forţele de ordine au fost chemate să intervină la locul unei înjunghieri, în apropiere de pod, înainte de ora locală 14.00 (16.00, ora României).

Serviciul de ambulanţă din londra a declarat un ”incident major”.

Un jurnalist BBC, John McManus, aflat la faţa locului a anunţat că a văzut un grup de bărbaţi implicaţi într-o încăierare pe pod.

Poliţia britanică a Transporturilor a anunţat că staţia London Bridge a fost închisă şi că trenurile nu mai opresc în ea.

Poliţia a sosit la faţa locului şi apoi s-au auzit focuri de armă, potrivit jurnalistului.

Poliţia Metropolitană a confirmat o intervenţie la un incident pe Podul Londrei şi a îndemnat persoanele din zonă să urmeze ordinele poliţiştilor.

”Acum câteva momente mergeam pe Podul londrei, pe malul de sud, către malul nordic. Părea să aibă loc o bătaie de cealaltă parte a podului. Mai mulţi bărbaţi atacau un bărbat”, a declarat John McManus.

”Apoi poliţia a sosit rapid, inclusiv poliţişti înarmaţi, iar apoi un număr de focuri de armă s-au tras către acest bărbat”, a declarat McManus pentru BBC News.

”Nu pot vedea ce se întâmplă acum, pentru că am fost evacuat, însă continuă împucături şi probabil auziţi poliţia”, a adăugat el.

”Toată lumea a plecat din zonă, întregul pod a fost închis, iar acum partea de nord a podului, până în apropiere de Banca Angliei este evacuată”, a mai declarat el.

Noa Bodner, blocată într-un restaurant în zonă, a declarat pentru BBC News că ”persoane au intrat în pripă, iar toţi oamenii s-au ascuns sub mese”.

”Ni s-a spus să stăm departe de ferestre. Oameni care au venit de-afară au spus că s-au tras focuri de armă”, a adăugat ea

Directorul localului s-a dus să închidă uşa, iar personalul a cerut clienţilor să se mute din partea din faţă.

Atmosfera în restaurant era ”calmă”, ”unele persoane păreau puţin stresate, dar prieteni sau personalul (localului)au grijă de ele”, a mai declarat ea

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za