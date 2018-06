ALERTĂ - Gheorghe Ștefan (Pinalti), condamnat la 3 ani și 3 luni de închisoare

Fostul primar al orașului Piatra Neamt, Gheorghe Ștefan (zis Pinalty), a fost condamnat de Curtea de Apel Bacău la 3 ani și 3 luni de închisoare cu executare.

Iată minuta instanței:

1.Respinge cererea de sesizare a ICCJ în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile formulată de inculpatul Ş.G. 2.În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C. pr. pen. admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă ICCJ, Direcţia Naţională Anticorupţie- Serviciul Teritorial Bacău şi inculpatul Ş.G. şi în consecinţă: Desfiinţează în parte sentinţa penală nr. 23/2017 a Tribunalului Neamţ şi în rejudecare: 3. Condamnă pe inculpatul Ş. G. după cum urmează: a. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 12 alin. 1 teza I din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002; b. la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev.şi ped. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002; c. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 34 alin. 1 lit. b C. pen. (anterior) rap. la art. 33 lit. a C. pen (anterior) cu aplicarea art. 5 C. pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Ş.G. (pct. 2 lit. a,b,c) în cea mai grea dintre ele 3 ani închisoare pe care o sporeşte la 3 ani şi 3 luni închisoare. Pedeapsa principală de executat pentru inculpatul Ş.G. 3 ani şi 3 luni închisoare. Interzice exerciţiul drepturilor inculpatului Ş.G. prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II C. pen. (anterior) în condiţiile art. 71 C. pen. (anterior) cu aplicarea art. 5 C. pen. Înlătură dispoziţiile privind contopirea pedepselor, deducerea măsurilor preventive şi a perioadei executate, precum şi cele privind anularea mandatului de executare emis în baza sentinţei penale nr. 258/2016 a ICCJ –definitivă la 03.10.2016- referitoare la inculpatul Ş.G.. 4. Condamnă pe S.C. B. GSG SRL – Piatra Neamţ la pedeapsa de 200 zile-amendă –suma corespunzătoare unei zile-amendă 150 lei - în cuantum de 30.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor prev. şi ped. de art. 48 C. pen. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 29 alin. 3 din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. aplică inculpatei SC B. GSG SRL – Piatra Neamţ pedeapsa complementară interzicerea de a participa la procedurile de achiziţie publică prev. de art. 143 C. pen. pe durata a 2 ani. 5. Condamnă pe S.C. G.S. SRL – Piatra Neamţ la pedeapsa de 200 zile-amendă –suma corespunzătoare unei zile-amendă 150 lei - în cuantum de 30.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor prev. şi ped. de art. 48 C. pen. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 29 alin. 3 din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. aplică inculpatei S.C. G. S. SRL – Piatra Neamţ pedeapsa complementară interzicerea de a participa la procedurile de achiziţie publică prev. de art. 143 C. pen. pe durata a 2 ani. 6. Condamnă pe S.C. S.M. SRL – Piatra Neamţ la pedeapsa de 200 zile-amendă –suma corespunzătoare unei zile-amendă 120 lei - în cuantum de 24.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor prev. şi ped. de art. 48 C. pen. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 29 alin. 3 din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. aplică inculpatei S.C. S.M. SRL–Piatra Neamţ pedeapsa complementară interzicerea de a participa la procedurile de achiziţie publică prev. de art. 143 C. pen. pe durata a 2 ani. 7. Condamnă pe S.C. E. SRL – Piatra Neamţ la pedeapsa de 200 zile-amendă –suma corespunzătoare unei zile-amendă 100 lei - în cuantum de 20.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor prev. şi ped. de art. 48 C. pen. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 29 alin. 3 din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. aplică inculpatei S.C. E. SRL –Piatra Neamţ pedeapsa complementară interzicerea de a participa la procedurile de achiziţie publică prev. de art. 143 C. pen. pe durata a 2 ani. 8. Menţine măsurilor asigurătorii asupra bunurilor imobile ale SC G.S. SRL- Piatra Neamţ şi SC B. GSG SRL- Piatra Neamţ, măsuri dispuse prin ordonanţa nr. 347/P/2013 din 17.12.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie până la concurenţa sumei de 3.031.365 lei. 9. Obligă inculpatele S.C. B. GSG – Piatra Neamţ, S.C. G.S. SRL- Piatra Neamţ, S.C. S.M. SRL – Piatra Neamţ, S.C. E. SRL – Piatra Neamţ la plata sumei de 2000 lei, fiecare, către stat cu titlu de cheltuieli judiciare – urm. penală şi primă instanţă-. 10. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelată în măsura în care nu sunt contrare prezentei. În baza art. 37 din Legea nr. 656/2002 (republicată) hotărârea judecătorească se va comunica Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. 11. Cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului. Dispune avansarea din fondurile MJ a sumei de 260 lei, onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu. 12. Definitivă. 13. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 29.06.2018.