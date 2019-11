ALERTĂ în București: Un bărbat înarmat cu un cuțit a atacat mai multe persoane, în centrul capitalei - VIDEO

Au fost clipe de teroare în centrul Bucureștiului! Un bărbat înarmat cu un cuțit, ce avea lama de peste 30 de centimetri, a atacat mai multe persoane, într-o zonă aglomerată din Capitală. Atacatorul a fost imobilizat rapid de doi polițiști rutieri, susține Sindicatul Europol.

UPDATE. Brigada Rutieră a Capitalei a venit cu precizări, după acest incident.

"Având in vederea filmarea difuzată in spațiul public, în care apare un bărbat care avea asupra sa un cuțit și care a fost imobilizat de politistii din cadrul Brigăzii Rutiere facem următoarele precizări:

La data de 22.11.2019, in jurul orei 19.00, polițiști din cadrul Brigazii Rutiere aflati in exercitarea atribuțiilor de serviciu in zona Piata Unirii, au fost sesizați de către doua persoane, cu privire la faptul ca un bărbat care se afla în zona , ar avea asupra sa un cuțit.

Politistii s-au îndreptat in direcția indicată, moment in care au observat bărbatul la care au făcut referire cele doua persoane și au constatat ca avea asupra sa, într-o sacoșă, un cuțit cu lama de aproximativ 30 de cm. La momentul interceptării persoana in cauza s-a tăiat la mâna, întrucât a încercat sa ascundă cuțitul pe mâneca hainei. Politistii au procedat de îndată la imobilizarea acestuia, solicitându-se totodata prezenta unei ambulante in vederea acordării de îngrijiri medicale. Barbatul a fost consultat la fata locului de către echipa medicală, nefiind necesara acordarea de îngrijiri medicale ori transportul la spital pentru investigații suplimentare.

Bărbatul a fost sancționat de politistii Brigăzii Rutiere cu amenda in cuantum de 1300 lei pentru refuz de legitimare și tulburarea ordinii și liniștii publice", se precizează în comunicatul BPR.

”ACUM! Atac in plin centrul Bucurestiului

Un bărbat înarmat cu un cuțit ce avea lama de peste 30 de cm a atacat mai multe persoane intr-o zona aglomerată a Bucureștiului.

Citește și: Cutremur în piață! Cinci giganți se retrag din România

La auzul strigatelor de disperare, doi polițiști rutieri aflați în zona au intervenit prompt, l-au pus la pământ și l-au dezarmat. Se pare ca persoana este cunoscută cu afecțiuni psihice.

O intervenție promptă a polițiștilor rutieri prin care s-a evitat o tragedie. Felicitări colegilor!

Din cifrele neoficiale, în România există peste 700.000 de persoane cu afecțiuni psihice care nu urmeaza un tratament. Asta spune multe despre siguranta/nesiguranță din spațiile publice.”, anunță sindicaliștii din Poliție.

Din primele informații, individul se numește Florin, are 35 de ani și acum este la audieri. În momentul în care a văzut polițiștii, bărbatul s-a tăiat la o mână, iar cuțitul l-a ascuns pe mânecă. Polițiștii au chemat și o ambulanță pentru a-i acorda îngrijiri medicale.

Citește și: Rareș Bogdan o închide pe Viorica Dăncilă: Stă între patru pereți, pentru că pe stradă este huiduită și apostrofată .