ALERTĂ în Germania: Incendiu puternic de pădure lângă Berlin. Se pregăteşte o evacuare masivă (FOTO-VIDEO)

Autorităţile germane le-au transmis locuitorilor unui sat situat în apropierea Berlinului să se pregătească de o posibilă evacuare din cauza unui incendiu dintr-o pădure apropiată, scrie New York Times, citând The Associated Press, potrivit news.ro.

Oficialii statului Brandenburg au comunicat joi că locuitorii satului Fichtenwalde, situat la 35 de kilometri de capitală, ar trebui să îşi împacheteze haine, documente importante şi medicamente pentru a fi pregătiţi în cazul unei evacuări.

Cantităţi mari de fum au putut fi văzute cum se ridică deasupra pădurii din cauza focului, care este aproape de o autostradă aglomerată dintre Berlin şi Leipzig.

Oficialii au declarat că focul a ars deja 90 de hectare din pădurea de pini.

Vezi şi: Agent FBI, sfaturi pentru toţi şoferii: De ce trebuie să ţii cheile maşinii în folie de aluminiu sau în cutii de conserve .