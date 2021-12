ALERTĂ în India: Elicopterul în care călătorea șeful Armatei s-a PRĂBUȘIT: TREI pasageri au murit

Un elicopter în care se afla şeful Statului Major al Indiei, generalul Bipin Rawat, s-a prăbuşit miercuri în statul Tamil Nadu din sudul acestei ţări, au anunţat Forţele Aeriene indiene, informează AFP. Potrivit serviciilor de salvare, în incident şi-au pierdut viaţa cel puţin trei persoane. "Un elicopter Mi-17V5 (de fabricaţie rusească) al Forţelor Aeriene ale Indiei (IAF), în care se afla şeful Statului Major, generalul Bipin Rawat, a avut un accident, astăzi (miercuri), lângă Coonoor, în statul Tamil Nadu", au anunţat IAF pe Twitter, conform Agerpres.

Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper.



(Pics Source: Locals involved in search and rescue operation) pic.twitter.com/miALr88sm1