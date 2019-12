Alertă în Noua Zeelandă după erupția unui vulcan - Sute de persoane sunt date dispărute / FOTO & VIDEO

Aproximativ 100 de persoane au fost surprinse în apropierea unui vulcan din Noua Zeelandă care a erupt luni, incident în urma căruia mai multe persoane au fost rănite sau sunt date dispărute, informează site-ul Stuff, scrie Mediafax.

Cel puțin o persoană evacuată de pe insulă este în stare critică.

O înregistrare în direct de pe insulă arăta un grup de turiști aflați în interiorul craterului chiar înainte de erupție.

Premierul de la Wellington, Jacinda Ardern, a anunțat că mai multe persoane sunt date dispărute în urma erupției vulcanului.

Vulcanul de pe Insula Albă, sau Whakaari, a erupt luni după-amiază, la ora locală 14:30, aruncând în aer o coloană masivă de abur și materiale piroclastice.

Un purtător de cuvânt al autorităților a declarat că primele informații indică faptul că până la 20 de persoane au fost rănite în urma erupției.

Whakaari/White Island is erupting. More information soon. pic.twitter.com/B5m4BSa4bt — GeoNet (@geonet) December 9, 2019