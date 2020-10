Alertă în SUA - Furtuna Delta evouluat la stadiul de uragan de categoria a IV-a

Furtuna Delta a crescut în intensitate ajungând la nivelul de uragan de categoria a 4-a pe scara Saffir-Simpson, a anunţat marţi Centrul Naţional pentru Uragane (NHC), citat de Reuters.

Uraganul Delta se află la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Grand Cayman, cea mai mare dintre insulele Cayman, fiind însoţit de viteze maxime ale vântului de 215 km/h, conform NHC.

Uraganul Delta, a 25-a furtună importantă formată în acest an în Oceanul Atlantic, se îndreaptă spre Golful Mexic şi se prognozează că va lovi săptămâna aceasta zonele de pe coasta americană, a anunţat anterior NHC.



Dacă Delta atinge coasta americană a Golfului Mexic va fi doborât un record care datează din anul 1916 pentru cele mai multe furtuni care au primit nume care au lovit Statele Unite, un alt punct de referinţă într-un an marcat de dezastre naturale repetate, de la inundaţii şi viituri până la incendii de vegetaţie şi tornade.



Potrivit prognozelor, furtuna va aduce ploi abundente în Peninsula Yucatan din Mexic şi se va îndrepta spre Golful Mexic înainte de a atinge zona de uscat, între Louisiana şi Florida.