Alertă în Zimbabwe - Explozie în timpul unui miting la care participa preşedintele Mnangagwa / VIDEO

O explozie a avut loc sâmbătă, pe stadionul White City din Bulawayo, în timpul unui miting la care participa Emmerson Mnangagwa, preşedintele statului Zimbabwe, scrie news.ro.

Mnangagwa nu a fost rănit, a transmis purtătorul lui de cuvânt, citat de BBC, însă mai mulţi oameni au avut nevoie de îngrijiri.

Nu a fost încă dezvăluită cauza exploziei.

Mnangagwa a preluat conducerea ţării în luna noiembrie de la mentoul lui, Robert Mugabe, care condusese ţara timp de 37 de ani.

#Zimbabwe Assassination attempt speculation as suspected bomb goes off at a rally in Bulawayo today as President ED Mnangagwa was leaving the stage. pic.twitter.com/wqI9IFcPH9