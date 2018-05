ALERTĂ Klaus Iohannis: 'România se află în procedura de deviație semnificativă a deficitului bugetar! E imperioasă DEMISIA doamnei Dăncilă' - VIDEO

Klaus Iohannis avertizează că România se află în procedura de deviație semnificativă a deficitului bugetar! El le cere celor de la PSD să corecteze acest lucru și a solicitat, din nou, demisia premierului Viorica Dăncilă.

”Fondurile europene, un nou eșec al PSD. Pe partea de venituri, suntem cu 37% sub valoarea programată. La cheltuieli suntem la 43% sub valoarea programată. Este totuși mult sub ce s-a programat și este inadmisibil ca aceste fonduri europene să nu facă parte din prioritățile Guvernului.

Dar de ce să ne mirăm? PSD are tot felul de priorități: lupta cu BNR, lupta cu investitorii, cu multinaționalele, numai cu fondurile europene nu prea se luptă, pentru că, dacă s-ar lupta în interesul românilor, ar trage banii și ar realiza investiții. Măcar de acolo, dacă din fonduri proprii nu reușesc să facă acest lucru.

România - aceasta este un lucru negativ - se află în procedura privind deviația semnificativă a deficitului bugetar. Și aici ar fi bine ca Guvernul PSD să nu uite că România face în continuare obiectul procedurii europene privind deviația semnificativă a deficitului și dacă nu se corectează atunci acest lucru se va agrava, doar că nu se vede nicio intenție și nicio măsură corectivă.

Invit să-și revină pe guvernanții PSD. Per ansamblu, o evoluție total, total nesatisfăcătoare a finanțelor publice.

Este imperioasă demisia doamnei Dăncilă, pentru a face loc unor oameni responsabili și competenți!

Și, în acest context, este din ce în ce mai vizibil că Dragnea și ai lui nu au nicio soluție pentru o guvernare bună și eficientă.”, a spus Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

