ALERTĂ Liviu Dragnea confirmă: 'În PSD se lucrează la un document prin care Klaus Iohannis e acuzat de ÎNALTĂ TRĂDARE'

Liviu Dragnea recunoaște că în PSD se lucrează la un document prin care Klaus Iohannis poate fi acuzat de înaltă trădare! Liderul PSD nu exclude ca documentul să se transforme în sesizare către Parlament.

”Există acel document. Unii colegi din partid l-au lucrat. Am știut că îl lucrează. Nu este finalizat și nu s-a ajuns la o discuție finală ca să luăm o decizie. Nu am discutat nici cu domnul Tăriceanu despre asta, dar opinia mea este că sunt multe acțiuni care pot îmbrăca forma trădării, dacă ne uităm cu atenție pe Codul Penal și pe definiția articolului respective. Nu am ajuns acolo încă, nu mi-aș dori să ajung acolo, dar nu este imposibil. Sunt acțiuni care au adus deserviciu României, economic, strategic. Întrebi guvernul dacă mai are bani de pensii și salarii. Când pui o astfel de întrebare toate piețele reacționează. Poate influența cursul leu-euro.

De asemenea, toate ieșirile, incitările, atacurile la Guvern, premier și la alții în mod frecvent, dublate de alte informații mincinoase, că nu se face aia sau aia, au creat impresia în afara țării că aici există instabilitate economică. Dacă investitorii l-ar fi luat în serios bloca orice fel de investiție în România. Incitarea la schimbarea ordinii constituționale, când vrei să dărâmi un guvern, nu prin mijloace parlamentare, este o incitare la schimbarea ordinii constituționale.”, a declarat Liviu Dragnea la Antena 3.

Conform articolului 96 din Constituţie, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare. Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui României pentru a putea da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută. De la data punerii sub acuzare şi până la data demiterii Preşedintele este suspendat de drept. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Preşedintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.