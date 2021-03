ALERTĂ - Lucian Bode anunță că dosarul 10 august s-ar putea redeschide: 'Aici este un act de voință. Eu sunt dispus'

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat marti la TVR 1, după motivarea clasării dosarului 10 August, că „sunt variante” pentru a se relua urmarirea penala și a dat unele ipoteze în acest sens.

„Niciodata nu am comentat si nu comentez deciziile instantei. Dar nu putem sa ne facem ca nu vedem ce a vazut o lume intreaga. Odata cu publicarea ordonantei de clasare, am avut o discutie cu dl ministru al Justitiei la apelul dlui Iohannis, un grup de lucru format din structurile noastre (ale Internelor si Justitiei, n.red.) s-a intalnit si pot sa va spun in felul urmator, dar este o ipoteza: Ministerul Justitiei poate sesiza Inspectia Judiciara pentru verificarea respectarii procedurii administrative din timpul cercetarii penale. De asemenea, daca sunt identificate probe noi se poate formula o noua cerere de reluare a urmaririi penale. Aici din punctul meu de vedere e un act de vointa pe care trebuie sa-l manifeste MJ si MAI. Eu sunt dispus. Sediul materiei fara sa pasez responsabilitatea este la MJ”, a declarat ministrul.

„Se poate analiza posibilitatea formualrii ueni cereri de interventie ininteresul celor care sunt in acest proces si sa admita plangerea lor si redeschiderea urmaririi penale, deci sunt variante”, a adăugat Bode.