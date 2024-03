Alertă maximă în Japonia: O pisică a scăpat după ce a fost contaminată cu o substanță extrem de toxică (video)

Substanța chimică este foarte periculoasă și poate provoca leziuni ale ochilor și pielii la oameni, precum și cancer pulmonar dacă este inhalată. Autoritățile au intensificat patrulele în zonă și caută pisica prin toate mijloacele.

Cromul hexavalent (crom(VI), Cr(VI), crom 6) este crom în orice compus chimic care conține elementul în starea de oxidare +6 (deci hexavalent). Forma hexavalentă apare rareori în mod natural.

Cromul hexavalent este cheia tuturor materialelor fabricate din crom. Aproximativ 136.000 de tone (150.000 de tone) de crom hexavalent au fost produse din 1985.Compușii cromului hexavalent pot fi cancerigeni (Grupul 1 IARC), mai ales dacă sunt transportați în aer și inhalați, unde pot provoca cancer pulmonar.

Toți compușii cromului hexavalent pot fi cancerigeni (IARC Grupa 1), mai ales dacă sunt transportați în aer și inhalați, unde pot provoca cancer pulmonar. S-au observat, de asemenea, asociații pozitive între expunerea la compușii de crom (VI) și cancerul nasului și al sinusurilor nazale. Lucrătorii din multe ocupații sunt expuși la crom hexavalent. Se știe că expunerea problematică are loc în rândul lucrătorilor care manipulează produse care conțin cromat și al celor care macină și/sau sudează oțel inoxidabil. Lucrătorii care sunt expuși la crom hexavalent prezintă un risc crescut de a dezvolta cancer pulmonar, astm sau afectarea epiteliului nazal și a pielii.[3] În Uniunea Europeană, utilizarea cromului hexavalent în echipamentele electronice este în mare măsură interzisă de Directiva privind restricția substanțelor periculoase și de regulamentul Uniunii Europene privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

Compușii cromului hexavalent pot fi cancerigeni genotoxici. Datorită asemănării sale structurale cu sulfatul, cromatul (o formă tipică de crom (VI) la pH neutru) este transportat în celule prin canalele de sulfat.[9] În interiorul celulei, cromul hexavalent (VI) este redus mai întâi la crom pentavalent (V) apoi la crom trivalent (III) fără ajutorul oricăror enzime.[9][10] Reducerea are loc prin transfer direct de electroni, în principal din ascorbat și unii tioli neproteici.[9] Vitamina C și alți agenți reducători se combină cu cromatul pentru a da produse de crom (III) în interiorul celulei.[9] Cromul (III) rezultat formează complexe stabile cu acizi nucleici și proteine.[9] Acest lucru provoacă rupturi de catenă și aducti Cr-ADN care sunt responsabili pentru deteriorarea mutagenă.[9] Potrivit lui Shi et al., ADN-ul poate fi deteriorat și de radicalii hidroxil produși în timpul reoxidării cromului pentavalent de către moleculele de peroxid de hidrogen prezente în celulă, ceea ce poate provoca ruperea dublu-catenară.

Japan's Fukuyama has put on high alert because of a cat that fell into a vat of hexavalent chromium and escaped - Asahi



The chemical is very dangerous and can cause eye and skin damage in humans, as well as lung cancer if inhaled. Authorities have stepped up patrols in the area… pic.twitter.com/tCQUczwddE