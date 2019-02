ALERTĂ - Medicul fals a încercat să fugă din România. Matteo Politi, prins la graniță

Matteo Politi, italianul care a operat în mai multe clinici private, deşi absolvise doar opt clase, a încercat să fugă din țară. Poliția l-a prins la vama Curtici.

„În data de 06.02.2019, ora 06.11, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici (feroviar), I.T.P.F. Oradea, s-a prezentat pentru a ieşi din ţară, călătorind ca pasager într-un tren Inter Regio, pe relaţia București – Budapesta, numitul M. P., în vârstă de 38 de ani, care la controlul de frontieră s-a legitimat cu un paşaport italian.

În momentul efectuării verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că pe numele persoanei era emisă o alertă, având ca obiect punerea in aplicare a unui mandat de aducere emis de către autorităţile române, persoana în cauză fiind cercetată într-un dosar de înșelăciune.

Cetățeanul italian urmează a fi predat în cursul zilei unei echipe operative din cadrul Poliţiei Române, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.”, se arată într-un comunicat remis presei.

Într-o intervenție telefonică la Xtra Night Show, Matteo Politi a refuzat marți seară să răspundă la întrebarea dacă mai este sau nu în România. „Nu fug, dar prefer să nu vă spun unde sunt", a spus acesta.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a fost deschis un dosar penal in rem, după ce Colegiul Medicilor din București a depus o plângere după ce falsul chirurg de origine italiană a efectuat operații în România. Potrivit reprezentanților parchetului, ancheta vizează infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau a unei activități.

Jurnaliștii de la Libertatea au scris că, timp de un an, un fals medic de chirurgie plastică a lucrat la clinici din Bucureşti şi a operat zeci de oameni, sub un nume fals. El a ajuns să opereze fără însă a avea studii de medicină, iar sub numele de Matthew Mode, a lucrat la clinicile Monza, Euromedical, Prestige, MH Medical Group. Potrivit sursei citate, Matthew Mode se numeşte, de fapt, Matteo Politi, un italian din Veneţia, cu doar 8 clase absolvite. În 2011, Matteo Politi a primit o sentinţă de un an şi jumătate în Italia, cu suspendare, după ce a mințit timp de mai mulţi ani că e medic și a profitat că avea acelaşi nume de familie cu al unui cardiolog cu reputaţie din Modena, respectiv Luigi Vincenzo Politi.

Într-un comunicat de presă postat pe pagina de Facebook, reprezentanții Clinicii Prestige Medical precizează că au existat mai multe discuții cu "Matthew Mode", care însă s-au finalizat cu neînceperea unei colaborări.