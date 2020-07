ALERTĂ Mircea Negulescu, celebru fost procuror DNA Portocală, a fost REȚINUT de procurorii SIIJ

Mircea Negulescu, fostul procuror de la DNA Ploiești, a fost reținut, miercuri seara, de procurorii din cadrul Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie! Potrivit primelor informații, Negulescu a fost reținut în dosarul Tony Blair.

Alături de Negulescu a fost reținut și un polițist. Cei doi vor fi prezentați joi, în fața judecătorilor, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Citește și: Olguța Vasilescu, palmă pentru ministrul Muncii, Violeta Alexandru: Nu a făcut ceea ce are în prerogative

Negulescu este acuzat de ”fabricarea” dosarului în care era vizat Victor Ponta, dar în care figura și numele fostului premier britanic Tony Blair.

Reamintim ca dosarul Ghita-Ponta-Blair era miza "Unitatii de elita" si a lui Negulescu in mod special, care, asa cum urmeaza sa aflam, a declarat ca are un fetish cu Sebastian Ghita si vrea cu orice pret sa-l vada arestat. Pentru ca era un "trofeu" valoros si numai bun de asezat pe panoplia unui procuror de provincie, dornic de afirmare, "Portocala" nu s-a dat in laturi de la nimic pentru a-si duce la bun sfarsit planul diabolic.

Pentru asta, Negulescu a hartuit mai multe persoane din Prahova, incercand sa le constranga sa formuleze denunturi mincinoase impotriva lui Sebastian Ghita, iar cand nu s-a putut, "Portocala" a conceput o adevarata caracatita de persoane si false acuzatii care sa duca, in final, tot la Ghita.

Metodele prin care Mircea Negulescu i-a constrans pe asa-zisii martori sa dea declaratii mincinoase sunt deja de notorietate. Amenintari cu arestul de la Campina, amenintari ce vizau atat persoanele in cauza cat si parintii, copiii, ori sotiile acestora, interogatorii cu pistolul pe masa etc.

Toate abuzurile savarsite de "Portocala" in dosarul Tony Blair erau acoperite de colegi procurori si politisti, de asemenea partasi la falsificari de dosare prin inventarea sau masluirea presupuselor probe.

-220.000 de euro - numar cu ghinion pentru "Portocala"-

Insa, in acest dosar, in mod particular, Negulescu a comis greseli care, iata, i-au fost fatale. Prima dintre ele a fost increderea prea mare in sine si chiar lipsa discernamantului in momentul in care a stabilit suma de bani care apare in dosar, bani cu titlu de mita, care ar fi trebuit sa-l "infunde" pe Sebastian Ghita.

Din nefericire pentru el, Negulescu a vehiculat aceasta suma de atat de multe ori in rechizitoriile inventate, incat am putea sa-l banuim de lipsa imaginatiei.

-Toate gandurile obsesive ale lui Negulescu duceau la Ghita-

Concret, aceasta suma apare intr-un alt dosar masluit, dosarul Allianso, deschis in 2014 impotriva lui Vlad Cosma, pe care Negulescu a vrut sa-l acuze de sponsorizarea ilegala a campaniei electorale din 2012. Judecand dupa evenimentele ce urmau sa aiba loc in 2015-2017, putem trage o concluzie sigura: "Allianso" a fost un dosar deschis cu scopul de a lovi, cu manta, tot in Sebastian Ghita, iar pentru asta, "Portocala" trebuia sa-l "fragezeasca" pe Vlad Cosma pentru a-l determina sa formuleze denunturi mincinoase impotriva "fetisului" sau, Sebi Ghita.

(Pentru ca Vlad Cosma nu a "colaborat"), in 2015, procurorul poreclit "Zdreanta" si-a incercat norocul si cu un alt politician din Ploiesti, si anume fostul primar Iulian Badescu. Si pe acesta, Negulescu a incercat sa-l "incarce" cu suma de 220.000 de euro, atribuindu-i aceeasi fapta de finantare a campaniei electorale.

In 2016, Negulescu se razgandeste inca o data si arunca acuzatiile direct asupra lui Sebastian Ghita, despre care spune ca a fost beneficiarul celor 220.000 de euro.

Simtind ca planului sau ii lipsesc maretia si grandoarea, in 2017, "Portocala" se hotaraste sa adauge "sare si piper" in dosar si ii pomeneste pe Victor Ponta si Tony Blair ca fiind parte a conspiratiei din jurul celor 220.000 de euro. Pe scurt, în Dosarul Ponta-Blair DNA Ploiesti sustinea faptul ca Ghita ar fi finantat cu 220.000 de euro vizita în România a fostului premier britanic Tony Blair în 2012. Scopul vizitei era cel de a-i crea imagine si capital politic lui Victor Ponta, pe atunci lider PSD, în contextul alegerilor europarlamentare si generale din acel an. În schimbul „foloaselor necuvenite”, Ponta l-ar fi lasat pe Ghita sa candideze din partea PSD.

Asadar, in decurs de 4 ani, Mircea Negulescu a scris, a sters si iar a scris, cu disperarea unui maniac, cu scopul de a-l vedea inchis definitiv pe Sebastian Ghita.

"Bumerangul" - inregistrarea facuta de Vlad Cosma in sediul DNA Ploiesti

Potrivit proverbului, groapa pe care "Zdreanta" i-a sapat-o lui Vlad Cosma si pe care i-a prezentat-o amenintator doar cu scopul de a ajunge la Ghita i-a devenit "gazda" insusi fostului distrugator de destine.

Stiind care sunt metodele de lucru ale lui Negulescu si cat de departe poate ajunge obsesia acestuia, Cosma a facut publica inregistrarea audio din biroul lui "Portocala", in care se aude foarte clar cum au fost fabricate denunturile in dosarul Tony Blair. Iar acesta a fost, practic, finalul lui Mircea Negulescu, iar actiunea luata astazi impotriva sa atesta faptul ca Vlad Cosma a demascat unul dintre cei mai mari si mai periculosi "calai" pe care justitia din Romania i-a avut in ultimii 30 de ani si care, daca ar fi ramas in functie, ar fi "paradit" la secunda, dupa schimbarile de dispozitie si propriul interes.

Revenind la inregistrarea din sediul DNA Ploiesti, gasim in ea cam tot ce ii este necesar unui procuror cinstit sa trimita in fata instantei un dosar cu adevarat "beton". Influentarea martorilor, falsificarea declaratiilor, abuz in diferite forme, sunt cateva dintre ilegalitatile care reies din fragmentul audio.

Inregistrarea dovedeste ca dosarul a fost construit în jurul unui denunt scris „la dictare”, dar si ca "martorul" Cosma nu participa activ la conceperea denuntului si nici nu stia ce anume avea de gand sa scrie in el Negulescu. Mai exact, doi procurori (Mircea Negulescu, Alfred Savu) si un ofiter de politie judiciara (Mihai Iordache) au stat în fata lui Vlad Cosma si s-au întrecut în a-i dicta ce sa scrie, în asa fel încât acuzatiile sa fie cât mai credibile.

„Le-am spus foarte clar ca nu-l cunosc pe Tony Blair, ca nu stiu daca s-a întâlnit cu Victor Ponta, dar mi s-a spus ca trebuie sa semnez o declaratie si cred ca în urma acelei declaratii a pornit tot acest dosar”, explica Vlad Cosma în momentul în care a dat publicitatii înregistrarea.

Facand o "ancheta inversata", pornind de la infractiune si de acolo croindu-si drumul spre Sebastian Ghita, Negulescu a demonstrat ca razboiul cu fostul deputat e unul personal. In timpul tehnoredactarii, se aude cum "Portocala" cere sa i se arate un anume articol de lege pentru a sti exact cum sa incadreze fapta la "coruptie": "Da-mi 13-le ala, sa vedem cum zice", spune Negulescum facand referire la articolul 13 din Legea 78/2000.

Remarcam atentia pe care "Portocala" o acorda detaliilor si cronologiei faptelor pe care le inventa in denunt. "Pretinderea tre' sa fie inainte de venirea astora" se aude in fragmentul audio, cu alte cuvinte, Negulescu nu facea altceva decat sa puna cap la cap un sir de acuzatii, sume de bani si date calendaristice, toate inventate. Tot o inventie a fost si asa-zisul sediu de campanie al lui Ponta, o strada din Bucuresti care in realitate nu exista, locatie in care "Portocala" scrisese in denunt ca s-a aflat Vlad Cosma si a asistat la .... (?).

In final, redam un fragment relevant din inregistrarea care a contribuit decisiv la sentinta de astazi si ramanem cu speranta ca astfel de nenorociri nu vor mai avea loc niciodata in justitia din Romania:

Negulescu: Ce mai, …I-am zis si lui Lucica (n.r. – Onea), ne jucam cu mintea lui. Am un fetis cu el (n.r. – Ghita). Deci, scrie asa…

Savu: Precizez ca, în perioada premergatoare campaniei si imediat dupa, am asistat…sau imediat dupa, da? Cum sa zicem? La începutul campaniei electorale…

Negulescu: În mod direct si personal am asistat.

Savu: Pai, nu, ca acuma zice….de el.

Negulescu: Am asistat la o discutie, da?

Savu: …purtata între Ponta Victor Viorel si Sebastian Ghita Aurelian…

Negulescu: …care….sa-i asigure consultanta si sprijin logistic.. care candida la acea data, în acea perioada… pentru functia de …

Politist Mihai Iordache: …presedinte al României.

Negulescu: …presedinte al României …în luna noiembrie 2014. (…)

Savu: Din discutiile avute în perioada campaniei electorale, am aflat … Ghita Sebastian Aurelian îi asigura sprijin financiar lui

Ponta Victor Viorel prin plata mai multor servicii în timpul campaniei respectiv….sa zicem: afisaj electoral…”.