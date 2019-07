ALERTĂ Nicolae Moga a DEMISIONAT de la șefia MAI

Nicolae Moga a demisionat de la șefia MAI. La nici câteva zile după ce a fost numit șef al Ministerului de Interne, Moga a decis să demisioneze de la șefia MAI. Acesta a explicat că decizia sa vine ca un gest de onoare pentru a păstra prestigiul instituției care se face vinovată de grave erori în cazul Alexandrei.

„În urma unei discuții pe care am avut-o cu premierul am decis să mă retrag din funcția de ministru de Interne. Retragerea din această demnitate trebuie văzută ca un nou început pentru minister. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii onești și profesioniști din minister. Îi mulțumesc doamne premier pentru încredere și trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile pe viitor”, a spus Nicolae Moga.