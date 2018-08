ALERTĂ Sediu PSD, atacat inainte de protestul diaspora

Polițiștii anunță că au fost sesizați că sediul din Sectorul 6 al unui partid politic a fost spart, la fața locului fiind efectuate cercetări pentru depistarea făptașilor. Surse judiciare au declarat, pentru STIRIPESURSE, ca este vorba despre sediul PSD.

"In urma cu putin timp am fost sesizati ca la filiala sector 6 a unui partid politic, personalul ce activeaza in sediu a constatat la sosire, in jurul orei 10.00 , ca 3 geamuri ale locatiei sunt sparte. Se desfasoara activitati de cercetare la fata locului si investigatii in vederea identificarii si depistarii faptuitorilor.

Cercetarile vor fi efectuate de Sectia 21 Politie in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 6 sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere", transmite Poliția Capitalei.