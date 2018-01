ALERTĂ Simona Halep a fost AMENDATĂ pentru ce a făcut la Australian Open / VIDEO

Veștile proaste par să nu se mai termine pentru Simona Halep! după ce a pierdut fotoliul de lider mondial și trofeul de la Australian Open, Simona primește încă o lovitură.

Organizatorii turneului australian au anunțat că au amendat-o cu 12.000 de euro pentru gestul facut de Darren Cahill in meciul cu Angelique Kerber. In unul dintre momentele tensionate ale semifinalei cu Kerber, Darren Cahill s-a ridicat din tribune si i-a transmis Simonei, prin gesturi, sa se concentreze si sa nu mai comenteze la fiecare punct.

La turneele de Grand Slam, interactiunea dintre sportiv si antrenor in timpul partidelor este strict interzisa.

"Focus, and DO IT" @darren_cahill you were great this tournament

(Casey) pic.twitter.com/MvQjw3fDIG