ALERTĂ - SRI reacţionează la informaţia despre 'tentativa de asasinat' asupra lui Dragnea

SRI reacţionează la informaţia lansată de Liviu Dragnea, care a susţinut că patru persoane străine au venit în România cu scopul de a-l asasina, la comanda unei persoane foarte cunoscute pe plan mondial.

"Serviciul Roman de Informatii nu are atributii legale privind paza si protectia demnitarilor romani si nu a primit nicio sesizare oficiala din partea presedintelui Camerei Deputatilor in legatura cu o presupusa amenintare la integritatea sa fizica", a declarat Ovidiu Marincea, purtătorul de cuvânt al SRI.

Întrebat dacă SRI nu a descoperit un pericol în sensul menţionat de Dragnea, reprezentantul SRI a răspuns: "SRI nu are atributii in acest domeniu. Dar daca aflam informatii care intra in atributiile altei institutii suntem obligati sa le punem de îndată la dispozitia lor. Nu este cazul aici."

Președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, marți, că a existat o tentativă de asasinat la adresa sa, patru cetățeni străini venind în România cu acesta scop, la inițiativa unui om celebru în lume. "Am avut anul trecut o tentativă, în aprilie. Nu vreau să povestesc, pentru că nu este cazul. Au venit patru străini în România, cazați la Athenee Palace, mă rog am scăpat. Dar asta nu înseamnă că o să îmi iau pază. Da (au ajuns la mine- n.r.)", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Președintele PSD spune că știe cine e în spatele acțiunii, dar nu a făcut public numele. "Suntem într-un stat mafiot. Statul paralel este o mafie. Știu că s-a cercetat, mai departe nu știu. Da, dar nu pot să spun asta (cine i-a plătit – n.r.). Da, un om foarte celebru în lume. Nu, nu mă gândesc la el (Soros – n.r). El se gândește la mine", a mai spus Dragnea.