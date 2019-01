ALERTĂ - Tren deraiat în Maramureș! Călătorii sunt transportați cu microbuze și autobuze

Vagon deraiat de primul boghiu din compunerea trenului 4111 Sighetu Marmatiei – Cluj Napoca, din cauza caderii unor pietre mari de pe versant la KM.CF 10+267 intre Statiile CF Valea Viseului -Leordina, anunta presa locala.

Circulatia feroviara blocata intre aceste statii. In Statia CF Viseul de Jos stationeaza trenul 4133 care are in compunere vagoane de la Bucuresti Nord. Nu sunt victime omenesti, doar pagube materiale. Calatorii sunt transportati cu microbuze si autobuze.

Trenurile: 4111-2 Leordina Cluj , 4651 Vișeu Sighet, 4133 Vișeu Sighet , 4650 Sighet Vișeu au fost anulate datorita deraierii trenului.