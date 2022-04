Alertă | Zeci de morți într-o gară din Ucraina: Rușii au lovit stația în care se aflau mii de civili care se pregăteau de evacuare (Video)

Două rachete rusești au lovit o gară din Kramatorsk, în estul Ucrainei, provocând victime, a anunțat compania feroviară de stat. Anterior, un atac aerian asupra unei căi ferate a blocat mai multe trenuri tot în zona de est, anunță Sky News.

Gara bombardată de ruși este folosită pentru evacuarea civililor din zonele atacate de trupele Rusiei. Mii de civili se aflau în gară la momentul atacului. Conform primelor informații, sunt peste 30 de morți și peste 100 de răniți.

Anterior, au apărut informații potrivit cărora trei trenuri de evacuare au fost blocate după un atac aerian asupra unei căi ferate controlate de Ucraina în apropiere de stația Barvinkove din estul Ucrainei.

Trenurile care pleacă din Slovyansk, Kramatorsk și Lyman, care se află în regiunea Donețk, au fost blocate, a relatat postul de radio Hromadske.

De asemenea, deputatul ucrainean Lesia Vasylenko a anunțat că alte lovituri aeriene au lovit linia de cale ferată în partea de nord a regiunii Donețk.

ATENȚIE, IMAGINI ȘOCANTE!

#Russia has specifically hit railway station in Kramatorsk with cluster rocket. Thousands of people were there trying to evacuate by trains. Dozens are reported to be shelled dead. Info from Head of Donetsk obl.Military Adm-n #StopRussia #StopGenocideOfUkrainians pic.twitter.com/ER7x9KILyt