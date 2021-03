ALERTĂ - Zeci de morţi într-un accident feroviar la 500 de kilometri de Cairo/ VIDEO

Cel puţin 32 de persoane au murit vineri, în sudul Egiptului, după ce două trenuri au intrat în coliziune, afirmă surse din cadrul serviciilor de intervenţie citate de postul Sky News.

Accidentul feroviar a avut loc în apropierea oraşului Sohag, la circa 500 de kilometri sud de Cairo.

Bilanţul preliminar este de 32 de morţi şi 60 de răniţi, conform unor oficiali din cadrul serviciilor de intervenţie.

Zeci de ambulanţe au fost trimise la locul accidentului feroviar.

