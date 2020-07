ALERTE pe bandă rulantă în Alba Iulia, legate de SCURGERI de gaze: Furnizorul REFUZĂ să intervină și pune clienții să plătească firme private

"La Alba Iulia ,furnizorul principal de gaze a “greșit”la introducerea mercaptanilor in instalația de distribuție a gazelor și a bulversat întreg orașul; au curs reclamațiile cu “miros de gaze” și ulterior aceste reclamații s-au întors împotriva celor ce le-au făcut , deoarece s-au trezit cu o echipa de la Del Gaz care a constatat “scurgeri” și a închis și robinetele de dinaintea contoarelor ! In unele blocuri s-au închis scări întregi ! Totul s- a făcut fără a se emite vreun certificat de constatare , dar , intr-un gest de “bunăvoința” i s-a lăsat fiecărei “victime” câte o lista cu prestatorii autorizați pt verificarea instalațiilor ! O alta “găselnița” este aceea ca deși instalația, interioară , incepe de după contor , in aceasta situație, se considera ca abonatul este responsabil de remedierea “contra-cost” a problemei pe care , mai mult sau mai puțin intenționat, a creat-o furnizorul !Eu am solicitat sprijinul celor care mi-au verificat instalația și care și-au declinat responsabilitatea ! Mi-au promis intervenția pt azi(28.07.’20), contra unei taxe de urgenta de 80 de lei . Pana la ora 15 nu au veni și nici nu m-au contactat . E vorba de firma SEA.Inca ii aștept !", scrie un locatar nemulțumit, pe Facebook.