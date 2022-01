Alex Dima, ieșire INCENDIARĂ în scandalul acuzațiilor de plagiat: Haina puterii stă pe lideri ca ȘAUA pe VACĂ

Jurnalistul Alex Dima a izbucnit în scandalul de plagiat în care este implicat premierul Nicolae Ciucă. Dima spune că actualii lideri fac de rușine țara și că pălăria de șef de guvern sau de partid e prea mare pentru ei.

"Ca șaua pe vaca! Asa sta haina puterii pe liderii acestor vremuri. Asa a stat si pe predecesorii lor, indiferent de culoarea politica. De fapt, noi nu avem oameni politici, de stat. Avem niste indivizi care vin si pleaca fara sa fie trasi la raspundere, fara sa isi asume ceva, fara sa ne dea sentimentul ca urmam un drum spre mai bine. Educatia e salvare! O stiu si ei, “oamenii de stat”, doar ca in urat mirositorul stil impamantenit, nu se pun cu burta pe carte ci pe furat/copiat/plagiat iar cand ajung acolo, la butoane, in baza acestor patalamale false, habar nu au ce e de facut.

Au trecut ani de cand seful statului ne-a vorbit despre “Romania educata”. S-a intamplat ceva? Romania va fi educata atunci cand romanul va descoperi bunul simt, empatia, dorinta de a urca o treapta, macar una, de a obtine pe merit o diploma, de a schimba el ceva in jurul sau. E un proces de schimbare in bine, pe care daca il pornim acum, fiecare dintre noi, putem spera la ziua in care haina puterii va sta nebotita pe cei care ajung sa ne conduca", scrie Dima pe Facebook.