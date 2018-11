Alex Maxim povestește cum a ajuns în Germania - Victor Pițurcă l-a sfătuit să semneze cu VfB Stuttgart

Alex Maxim a povestit cum a ajuns la echipa din Bundesliga, VfB Stuttgart, și cine l-a sfătuit să nu stea pe gânduri și să semneze. În sezonul 2012-2013, când mijlocașul aveam 22 de ani și era legitimat la Pandurii, a fost convocat în premieră de Victor Pițurcă la naționala mare a României informează mediafax.

În zilele petrecute în tricoul tricolor, Maxim a primit un apel de la nemți, iar destinul jucătorului s-a schimbat. Deși era dorit de mai multe echipe din Liga I, printre care și FCSB, mijlocașul a ales VfB Stuttgart.

”În perioada respectivă au fost alte oferte din ţară, cred că toată lumea ştie. Din câte ştiu, de la cei de la Steaua am avut ofertă. Însă stând afară 4 ani de zile, la Espanyol, şi văzând ceea ce se întâmplă afară, mi-am dorit foarte mult să mă întorc în străinătate şi să prind un contract afară.

A fost curios, chiar înainte de a semna ştiu că a fost meciul celor de la Stuttgart cu Steaua pe Naţional Arena, în care a câştigat cu 5-1 şi eram fascinat, adică în perioada respectivă Stuttgart era un club care juca an de an în Champions League, în Europa League, erau într-o perioadă foarte bună.

Mi-aduc aminte că eram în cantonament cu echipa naţională în Marbella, erau ultimele zile de transfer, 29-30 ianuarie, nu prea mai aveam speranţe că voi pleca în perioada aceea de transferuri, deşi îmi doream foarte mult. Am primit un telefon de la agentul meu şi mi-a spus că a doua zi dimineaţă urmează să plec în Germania pentru a face vizita medicală şi a semna cu cei de la Stuttgart. Am avut o persoană în Germania care l-a pus în contact pe agentul meu cu antrenorii, cu directorul sportiv, antrenorilor le-a plăcut foarte mult de mine.

S-a petrecut totul extrem de repede, acum eram în cantonament, eram în cameră cu Gicu Grozav, discutam despre cu totul şi cu totul alte lucruri şi am primit un telefon, mi-a trebuit ceva timp să realizez ce se întâmplă. Nu ştiu decât că a doua zi eram în avion. După ce am primit telefonul, am fost să vorbesc cu domnul Piţurcă, să-i cer şi dânsului sfatul şi ştiu că a doua zi dimineaţă eram în avion spre Germania, iar seara, târziu, în ultima zi de transferuri am semnat contractul.

Am semnat contractul, după aia m-am întors la echipa naţională pentru că eram în cantonament, m-am întors în Germania direct din cantonament după vreo 10 zile. Îmi aduc aminte primele zile că nu cred că am scos vreun cuvânt prima săptămână în vestiar”, a declarat Alex Maxim pentru Telekom Sport.