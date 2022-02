Alexander Zverev s-a calificat în turul doi la turneul de la Acapulco, din Mexic, după ce s-a impus în cel mai târziu meci din istorie, încheiat la ora 04.55

Germanul Alexander Zverev s-a calificat în turul doi la turneul de la Acapulco, din Mexic, după ce s-a impus în cel mai târziu meci din istorie, încheiat la ora locală 04.55, conform news.ro.

Numărul 3 mondial l-a învins pe americanul Jenson Brooksby (47 mondial), după peste trei ore de joc, scor 3-6, 7-6 (12/10), 6-2.

Acest meci va rămâne drept cel mai târziu din istorie, depăşindu-l pe cel încheiat la ora 04.34, între Lleyton Hewitt şi Baghdatis, la Australian Open, în 2008.

În următorul tur la turneul ATP 500, germanul va evolua contra polonezului Peter Gojowczyk (locul 95 mondial).

