Alexandru Băluță a fost împrumutat la la formaţia cehă Slovan Liberec, de la Slavia Praga

Alexandru Băluţă (25 de ani) a fost împrumutat la formaţia cehă Slovan Liberec, de la Slavia Praga, mutarea fiind confirmată de fotbalistul român, joi seară, anunță MEDIAFAX.

Extrema dreaptă nu a mai acceptat statutul de la Slavia Praga, unde evolua tot mai puţin, şi a ales să plece la o altă formaţie. Băluţă a declarat că nu a luat în calcul revenirea în România, iar rămânerea în campionatul Cehiei o consideră cea mai bună variantă.

“Sunt jucătorul Slaviei, dar am mers împrumut la Liberec. Am preferat să rămân în campionatul acesta şi sunt optimist. N-am discutat cu nimeni din România, n-aş fi vrut să rămân în ţară. Nu-mi pare rău, a fost un pas înainte la Slavia. Dacă jucam, sunt sigur că eram la naţională acum. Am ales să merg undeva unde să joc. Cei de la Slavia au spus că e alegerea mea, eu cred că am procedat foarete bine. Sunt sigur că mă voi impune şi voi juca”, a declarat Alexandru Băluţă, joi sară, la DigiSport.

Slovan se află pe locul 11 în Cehia, cu 9 puncte după opt partide. Noua formaţie la care va juca fostul fotbalist de la Universitatea Craiova e antrenată de Pavel Hoftych, în vârstă de 52 de ani.